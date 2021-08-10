新马工业产值第二季获双位数同比增幅 分析师：科技制造股表现料将优于预期

新马两地工业产值在第二季取得双位数同比增幅，这对本地挂牌的科技制造股是正面消息，分析师预料在本次业绩季节更多公司将发布优于预期的业绩。

我国制造业7月份采购经理指数连续第13个月扩张，其中的新订单、新出口订单、工厂产出、库存和就业指标都处于扩充，加强了市场信心，显示更严格的抗疫措施对制造业影响不大。而虽然科技制造股的股价上半年大涨后已放缓，不少仍获得分析师建议买入。