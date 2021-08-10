新马工业产值第二季获双位数同比增幅 分析师：科技制造股表现料将优于预期 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年8月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新马两地工业产值在第二季取得双位数同比增幅，这对本地挂牌的科技制造股是正面消息，分析师预料在本次业绩季节更多公司将发布优于预期的业绩。我国制造业7月份采购经理指数连续第13个月扩张，其中的新订单、新出口订单、工厂产出、库存和就业指标都处于扩充，加强了市场信心，显示更严格的抗疫措施对制造业影响不大。而虽然科技制造股的股价上半年大涨后已放缓，不少仍获得分析师建议买入。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科技制造股 半导体 工业产值 业绩报告 UMS控股 英诺特 快捷达环球 福根集团 纳峰科技 永科控股 消费者对金融服务数码化接受度 调查：新加坡位居东南亚榜首 任命独立董事填补审计委空缺 绿科控股申请延长四周至下月