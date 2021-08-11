分析：防疫措施对下半年买气影响有限 Pasir Ris 8热销料带动私宅项目上调售价

博纳产业总裁伊斯迈接受《联合早报》访问时说，随着Pasir Ris 8热销，许多发展商也考虑修改目前的定价策略，一些发展商正探讨将价格提高1%至3%，一些发展商则考虑取消现有给予买家的折扣。

我国重返高警戒解封第二阶段对下半年私宅买气的影响有限，而近来白沙新项目Pasir Ris 8的热销，预料会带动其他发展商上调早前推出和即将登场项目的售价。

橙易产业指出，新私宅价格在上半年已上扬10.4%，价格上扬趋势将持续，预料全年将上扬介于11%至14%。

分析师：Pasir Ris 8热销 或重燃疯狂买气

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）接受《联合早报》访问时说，随着Pasir Ris 8热销，许多发展商也考虑修改目前的定价策略，一些发展商正探讨将价格提高1%至3%，一些发展商则考虑取消现有给予买家的折扣。

Pasir Ris 8最近登场的首个周末大卖85%，售价最高达每平方英尺2000元。

房地产分析师王伽胜受访时指出，���上项目的发展商在推出项目的首个周末即显著上调价格。从宏观角度来看，项目的热销可能重燃市场的疯狂买气，让政府更有理由推出新一轮降温措施。

他举例说，裕廊项目J Gateway在2013年年中登场时疯狂热卖，结果政府在同年6月底就果断地推出总偿债率（TDSR）框架。

谈到各类型私宅的预估价格范围，他指出，在下半年，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的新登场私宅的售价，每平方英尺料介于1300元（2019年或之前推出的一般项目）至1900元（交通便利的综合项目）。

至于代表高档私宅的核心中央区（CCR）新项目的尺价，预料介于2400元（主要在乌节路以外）至3200元以上（新的黄金地带，类似名汇庭苑（Midtown Modern）所处的陈桂兰街），而代表中档私宅的中央区以外（RCR）新项目的尺价，则预料介于1700元至2500元。

今年接下来将登场的项目预计包括康邻豪庭（Klimt Cairnhill）、沁水轩（The Watergardens at Canberra）、Bartley Vue、康宁河湾（Canninghill Piers）和执行共管公寓项目Parc Greenwich。

Bartley Vue原定本月7日至9日推出预览，但基于高警戒解封第二阶段措施，而推迟至本月21日，预定9月4日推出销售。

社区感染病例重现 买家对价格敏感

关于本地重返高警戒解封第二阶段对私宅市场的影响，橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清受访时认为，从7月份发展商私宅销售量和组屋转售量等数据来看，影响似乎显得有限。

她表示，这可能是其他因素，例如郊区新私宅供应有限和预购组屋建筑工程延误等，在推动市场。

不过，王伽胜则指出，社区感染病例重新出现，显示我国在防疫方面还没有完全摆脱困境，买家会变得谨慎和对价格敏感。

此外，由于变种病毒带来新的下行风险，下半年的私宅需求将取决于发展商是否积极采取具有竞争力的定价策略。

谈到本地新私宅在上半年的情况，依斯迈指出，销量最好的10大项目当中，四个是在今年登场，其余是在过去两年推出。

此外，当中五个项目是中央区以外。“中央区以外项目受欢迎，主要是因为缺少新供应，以及组屋提升者和投资者的需求强劲。”

他认为，对于中央区以外项目的需求也会流向其他早前登场的项目，因此这类项目预料在下半年还会有良好的销售表现。

孙燕清说，今年上半年的另一个趋势，是更多核心中央区新项目登场。

这些新项目很多都将建在2016年至2017年集体出售周期所取得的地皮。她预料，随着下半年有更多豪华项目登场，这股高档私宅买气将持续下去。

她也发现，由于居家办公需要更多空间的关系，买家购买更多较大型单位。一些买家可能为了要购买较负担得起的单位，而转向转售市场。