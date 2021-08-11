报告：冠病疫情暴发以来 全球主权财富基金在国内投资几乎翻倍

一份报告显示，冠病疫情暴发以来，全球主权财富基金在国内的投资几乎翻倍。

全球主权财富基金数据平台（Global SWF）研究了可投资国内外市场的全球主权财富基金于2017年1月至2021年3月期间，以及2021年3月后的投资活动。按投资额来计算，基金在疫情暴发后在国内市场的投资占据41％，高于疫情前的22％。

随着经济复苏 基金料转投资机会型交易

该平台董事经理洛佩兹（Diego Lopez）指出，其中一部分原因是基金把资金投入到各自国家的航空公司，包括卡塔尔航空（Qatar Airways）、俄罗斯航空（Aeroflot）和马来西亚航空（Malaysia Airlines）。

淡马锡作为新加坡航空公司（SIA）大股东，去年支持了新航的150亿元集资项目。

洛佩兹预计，基金在国内经济的投资活动会继续，不过随着经济在今年底和明年复苏到正常水平，基金应该会转而投资“机会型”交易。这份报告也指出，全球国有投资者在7月底的规模超越了30万亿美元（40万亿新元），由于全球股票和债券上涨，主权财富基金和公共养老金的资产管理规模达到历来新高。

其中主权财富基金的资产管理规模达到了10万亿美元，高于去年的9.1万亿美元，主要是由新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡所带动。根据平台的估算，GIC的资产管理规模增长了37.5％，淡马锡的资产总额则上扬24.5％。

全球各地的公共养老金的表现也强劲，总资产规模从去年底的19.8���亿美元，增长到20万亿美元。平台预计，到2030年，全球国有投资者的资产规模会增长到50万亿美元。

报告显示，以投资项目而言，7月份是主权财富基金今年来最活跃的月份，共有84项交易，投资总值213亿美元，略低于6月的216亿美元。GIC是其中最活跃的基金，共有13项交易，总值34亿美元；淡马锡以17项交易和23亿美元排在第三位。

该月最大规模的交易是印度电商Flipkart融资36亿美元，GIC是投资者之一。

另外，资产管理公司Brookfield向安大略教师养老金计划（OTPP）、淡马锡、加拿大公共部门养老金投资委员会（PSP）和安大略省投资管理公司（IMCO）融资70亿美元，设立影响力基金，减少碳足迹。

报告也指出，各基金继续在全球各地拓展足迹，淡马锡在比利时布鲁塞尔和中国深圳设立办事处。私人借贷领域也继续增长，例如GIC扩大在伦敦和纽约的信贷团队。