市场摆脱对疫情担忧 海指重上3200点

新加坡昨日开始放宽防疫措施，市场摆脱对疫情担忧，提振投资者情绪。本地股市重新站上3200点关键水平，回到4月底以来最高位。

受本地银行股推动，新加坡海峡时报指数上扬30.18点或0.95％，周二闭市报3207.36点。

全场成交量17亿3000万股，总额15亿5000万元。上升股315只，下跌股212只。

星展集团（DBS）领涨海指成份股，上扬2.19％至31.68元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各涨1.24％和0.32％，报26.96元和12.46元。

辉立证券首席交易员韩巍博士指出，海指从6月中旬至今一直在3100点至3200点之间反复震荡，投资者情绪现已趋稳，“海指还有进一步上涨空间，增速不会太快，会在波动之中稳健上涨，向3240点至3250点阻力挑战。”

他接受《联合早报》访问时指出，尽管中国科技股日前受到打压，但目前已开始回弹，本地科技股并没遭受抛售压力，值得投资者关注。

华侨投资研究公司总经理李彩莲认为海指短期内维持波动，建议投资者持守增长股和周期股。她在最新报告中指出，本地股市目前估值不算过高，达12.9倍，若与13.3倍的历史平均水平相比。另外，本地上市公司今明年盈利料强劲回升，今年预计平均增长14.2％，明年增11.1％。

个股消息方面，口福集团（Koufu）昨日闭市后发布上半年业绩，集团税后净利同比增长近三倍至990万元，营收同比增18.8％至1亿零570万元，这是因为餐饮店人流量改善，以及新收购的零食和面制品业务带来贡献。董事会宣布派发每股1分中期股息，高于去年0.5分。该股报0.65元，涨1.56％。

吴控股（GK Goh Holdings）成为全场五大上升股之一，飙升16.9％至1.14元。该公司上周六披露以每股1.48828元，脱售所持的宝德隆（Boardroom）股权，收购方是淡马锡控股间接持有的子公司65 Equity Partners Holdings和Tower Capital Asia组成的财团旗下投资公司。

明策集团（Clearbridge Health）披露，旗下子公司获卫生科学据批准通过特别采用程序（Special Access Route，简称SAR）引进中国国药集团（Sinopharm）冠病疫苗。该股报0.138元，涨3.76％。

伟合控股（Wee Hur）、ISOTeam和顺联控股（Soon Lian Holdings）发布盈利预警。

伟合控股预期截至6月底的上半财年蒙受净亏损。该股报0.21元，无起落。

ISOTeam预期截至6月底全财年蒙受净亏损，主要因为持续遭受全球大流行的不利冲击，以及为了减值损失拨出准备金。

该股收报0.128元，涨4.07％。

顺联控股预期上半财年转亏为盈，由于全球半导体行业前景乐观，自今年初精密工程领域对公司产品的需求强劲。公司会在本月14日公布业绩报告。该股报9.5分，无起落。