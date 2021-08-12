建筑业和服务业大幅反弹 第二季经济增长优于预期

●第二季经济调查报告

与去年同期相比，建筑业扩张106.2％，服务业增长10.3％，都比贸工部7月份初步预估的98.8％和9.8％更加强劲。大华银行经济师颜圣充认为，这两个领域的表现，是我国第二季经济比初步预估增长14.3％更好的主因。

建筑业和服务业大幅反弹，第二季增长比初步预估更强劲，带动整体经济表现优于预期。

与去年同期相比，建筑业扩张106.2％，服务业增长10.3％，都比贸工部7月份初步预估的98.8％和9.8％更加强劲。

大华银行经济师颜圣充认为，这两个领域的表现，是我国第二季经济比初步预估增长14.3％更好的主因。

贸工部昨天发布的第二季经济调查报告显示，新加坡第二季经济同比扩张14.7％。

颜圣充指出，公共和私人领域建筑工程增加，带动建筑业回升。服务业尽管出现反弹，一些相关行业的增长速度并没有完全抵消去年第二季的萎缩。

贸工部常任秘书林明亮在线上记者会说，由于去年的比较基础较低，建筑及海事与岸外工程业估计将在今年出现一些复苏。“然而，边境管制所导致的劳动力短缺，可能会影响到工地和船厂活动的恢复。”

面向消费者的零售和餐饮业随着限制措施放宽，消费者情绪和劳动市场条件改善，估计也将开始复苏。

可是，旅游和航空有关的复苏速度要比之前预期慢。林明亮指出，尽管国内边境限制在今年下半年可能会放宽，需求预计不会迅速恢复。更具传染性的变种冠病病毒传播，造成全球旅游需求维持低迷。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼也预期，旅游和交通服务业将是最后一个复苏的行业。“边境管制依然很严格，包括中国在内的许多国家仍限制出境旅行。”

星展集团经济师谢光威则认为，我国在7月和8月再度实施高警戒解封第二阶段，估计将影响餐饮、零售和专业服务业在第三季的表现。

制造业增长放缓

谢光威同时指出，制造业虽然依旧是扮演带动经济增长的“领头羊”，但最新数据显示，该领域在第二季环比萎缩2.5％，显示增长动能正在放缓。

与去年第二季相比，制造业扩张17.7％，低于初步预估的18.5％。

谢光威说：“尽管全球对高端电子零组件的需求依然强劲，目前半导体晶片短缺，或将限制电子业扩张的步伐。不过，在全球经济复苏保持坚韧的情况下，我国制造业将维持扩张。”

除了电子业，化工、精密工程以及交通工程业在未来几个季度估计都可保持强劲的表现。

整体而言，各个领域的相关行业受到不同因素影响，这一年的复苏依然是不平衡的。