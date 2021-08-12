杨协成 Yeo Hiap Seng

这只股票于2012年10月16日上升至5.63元后，就进入三大波下跌走势。2015年8月25日股价下跌至1.13元，随即于该周每周一杆图以“转向”信号完成了A大波；旋回扯至2016年6月7日的1.52元结束了B大波，接着进入具五波的C大波跌势。2016年8月16日股价下跌至1.16元，并于当天以“转向”信号完成了第（1）波；过后回扯至2017年3月9日的1.38元，此为第（2）波。2018年12月26日股价下探0.82元，结束了第（3）波。2020年3月23日股价下试0.64元结束了第（5）波，同时为C大波画下句号，旋渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年6月9日股价上升至0.925元完成了图中的第（二）点，接着回扯至11月10日的0.715元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（三）点。今年6月15日股价上升至0.98元完成了第（四）点。因此，估计股价目前正处第（五）点回扯，并将填补介于0.85元与0.785元的缺口后重返升势。若以其第（三）及第（四）点价差的1.618倍计，可测的基本目标为1.215元左右。

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