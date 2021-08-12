疫情加速企业自动化转型

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“一道来谈”栏目邀请积极转型的本地商会和会员，让他们分享转型的心路历程。本文访问了新加坡半导体工业协会执行董事和会员，了解这个协会如何根据业界的演变推出援助计划，协助会员应对冠病疫情挑战。

冠病疫情凸显远程遥控工厂生产和机械自动化的重要，新加坡半导体工业协会表示，更多本地中小型半导体业者寻求相关协助，以加快自动化进程。

新加坡半导体工业协会拥有180家会员公司，除了生产晶片和半导体的大型公司之外，还包括提供周边服务如晶片测试和生产机械的中小企业。冠病疫情暴发前，向协会求助的中小企业屈指可数，可是疫情暴发发后，寻求咨询的中小企业突然大增。

疫情下，许多人都居家办公，若无法通过互联网遥控厂房运作，生产就会大受影响。一些中小企业的自动化设备不够先进，在遵循政府的严格抗疫措施时面对不少挑战。

据新加坡半导体工业协会执行董事洪玮盛（45岁）观察，疫情暴发后，协会接到的中小企业询问电话比疫情前增加，若是在三年前，根本没有中小企业寻求这方面的协助。

他接受《联合早报》访问时指出，求助的中小企业想知道如何能改善现有的自动化运作，以及如何更好地避免运作中断。

他说：“这些中小企业询问关于自动化解决方案，我们跟一些人工智能科技公司和自动化机械公司关系良好，可以向这些中小企业推荐。虽然我们没有计算到���有多少中小企业向我们表示要把运作程序自动化，但绝对比以往还多。”

协会每年都会举办“自动化供应商日”（Automation Supplier Day），这项免费活动让会员分享智能制造业和数码转型等知识和经验，同时促成中小企业和跨国企业之间的商业合作。

在2019年，这个活动只吸引了大约70人参与，但去年，这个活动改而通过网上举行，吸引了250个不同规模的企业参加。今年这个项目易名为“新加坡商业联通”（Singapore Business Connect）的线上和线下会议，为期三天，共有1300多人出席。

政府要求员工尽量居家办公，促使更多公司采用虚拟实境（VR）和扩增实境（AR）远程监督工厂运作。

洪玮盛举例说，如果厂内机器损坏，在场的技术人员可现场拍摄机器情况，居家办公的工程师就能如身临其境般协助极少数人员检查和维修机器。

协会与跨国企业联手

协助采用自动化设施

此外，为解决冠病疫情引发的国际旅行限制导致许多外籍员工无法入境的问题，协会与跨国企业联手，鼓励并协助本地中小企业采用更多自动化设施。

洪玮盛说：“若我是一家跨国企业，而我的本地供应商的员工当中，有七成是住在宿舍的外籍员工，从风险管理的角度来看，风险是非常高的，我当然得另寻供应商。因为从业务持续的角度来看，若疫情卷土而来，就会影响我的业务。”

跨国企业在选择供应商时，也会把业务持续和外籍员工比例列为审核项目。

中小企业其实也不愿意过度依赖外籍员工，问题在于难以吸引本地人加入。

洪玮盛建议中小企业多与客户沟通，了解他们的要求，检视运作缺陷，并加以改善。

为了鼓励会员进一步朝先进自动化的目标迈进，协会计划在今年第四季推出“新加坡半导体智能制造框架”（Singapore Semiconductor Intelligent Manufacturing Framework），目的是同会员分享工业4.0知识，改善基本制造方式，提升制造效能。