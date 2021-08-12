自动化机械助高危行业提升安全和精简人手 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 公司化学管理部经理维杰（左）和杰珀林背后的机器装有化学品，更换化学桶的工作具有一定危险性。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 疫情下各国采取出入境限制凸显了过度依赖外籍员工的风险，小型企业Kinetics Process Systems意识到自动化机械的重要性，而计划以更多机器取代人力。公司75％的员工是外籍人士，其中不少来自马来西亚。公司的化学管理部经理（Vijay Veriasamy）和杰珀林（Zeppelin Misnadi）受访时说，马国去年开始实施行动管制令（MCO）以减缓冠病病毒传播，部分马国员工决定留在当地而离职，公司只好改而聘请更多新加坡员工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 制定财务方针和处理投资等事宜 “虚拟首席财务官”可代劳 第二季经济同比扩张14.7％ 全年增长上修到6％至7％