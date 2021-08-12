自动化机械助高危行业提升安全和精简人手

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

公司化学管理部经理维杰（左）和杰珀林背后的机器装有化学品，更换化学桶的工作具有一定危险性。（受访者提供）
公司化学管理部经理维杰（左）和杰珀林背后的机器装有化学品，更换化学桶的工作具有一定危险性。（受访者提供）

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疫情下各国采取出入境限制凸显了过度依赖外籍员工的风险，小型企业Kinetics Process Systems意识到自动化机械的重要性，而计划以更多机器取代人力。

公司75％的员工是外籍人士，其中不少来自马来西亚。

公司的化学管理部经理（Vijay Veriasamy）和杰珀林（Zeppelin Misnadi）受访时说，马国去年开始实施行动管制令（MCO）以减缓冠病病毒传播，部分马国员工决定留在当地而离职，公司只好改而聘请更多新加坡员工。

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