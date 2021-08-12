植物肉制造商拟拓展业务至100座城市

德国植物肉制造商Next Gen计划在未来三到五年内，把业务拓展至全球超过100座城市并打响消费者品牌。

公司于今年3月18日正式推出全球植物肉消费者品牌TiNDLE，至今已把产品售卖至本地、香港和澳门逾70家餐馆。公司近期也筹集了2000万美元（约2700万新元）的种子轮融资，准备在未来12个月内进军美国市场。

Next Gen联合创始人兼主席雷克（Timo Recker）（35岁）接受《联合早报》访问时说，公司打算在未来几年内，扩张到美国、欧洲、中国，以及巴西这四个市场。

他说：“我们还计划在未来三到五年内，把业务拓展至全球超过100座城市并打响消费者品牌。”此外，公司目前会先专攻优质餐馆以打好品牌基础，过后计划打入快速服务餐馆，迟些才走向零售市场。

Next Gen创立于去年1月，获得多个投资者包括淡马锡控股、马来西亚郭氏家族的风投公司K3 Ventures、经济发展局的创投机构New Ventures的支持。

雷克坦言，在冠病疫情期间创业挑战重重，甚至还需自掏腰包投入220万美元在这门生意。当时，他确实有很多疑问和担忧。比如，公司能否成功开发产品？能顺利把产品卖到餐馆吗？能够通过视频来进行一切协商吗？

不过，他相信轻资产的营运方式是行得通的，因为他们无需设立工厂，只需要一个实验室以及找人研发食谱，而产品制造和解决方案由合作伙伴负责。“与其把资源都投入在工厂营运上，轻资产的商业模式让公司更能够专注于打造一个全球品牌。”

年产5000公吨植物肉

足以供给9000家餐馆

目前，公司每年可生产5000公吨的植物肉，足以供给9000家餐馆，接下来也打算逐步扩充产能。公司有约20名员工，并计划在今年底前增聘30名员工。

谈到创业缘起时，雷克说他并没有想过自己以后会是一名企业家。其实，他在五六岁时的梦想是成为一名赛车手，纯粹是因为他喜欢速度带来的快感。他在19岁时曾参与德国赛车锦标赛以及世界总决赛。

只可惜，理想和现实终究有个距离。他说：“不是每个人都能赢得一级方程式赛车（F1），所以竞争相当激烈，而且还需掏出一笔钱来竞赛。只有少数的赛车手得到赞助，所以真正能够赚钱的人不多。”

雷克的父亲便劝他好好念书，所以他最后选择了商业这条路。但对他而言，创业也像赛车一样刺激，因为须冒不少的风险。

雷克对创业不完全陌生，因为他家里是做生意的。“这门食品批发生意由我爷爷做起，我爸爸接手之后便开创肉类加工业务，但后来不幸遇到高成本、闲置产能、竞争激烈等多重挑战，导致生意亏钱，所以我当时回去帮忙，让生意转亏为盈。”

在这个过程中，加深了他对畜牧业的认知，并相信在40年后，市面上会有替代肉类的产品。

他说：“无论如何，我还是个肉食者，不是素食者，但主要是吃植物肉。对我来说，植物肉更好吃、健康和可持续性。”

因此，他在2013年开创了德国植物肉制造公司Likemeat，引进了食品挤压技术，并利用植物蛋白制造纤维，把生意做得有声有色，甚至还扩大至斯堪的纳维亚（Scandinavia）和英国等多个市场。

不过，他最终还是得把生意脱售给别人，因为他和72岁的公司股东理念不合，各自有想要实现的愿景。然而，他却没有就此放弃，并在不久后开创了Next Gen。