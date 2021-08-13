新电信转亏为盈 首季净利4.45亿元

新电信（Singtel）转亏为盈，第一季取得4亿4500万元的净利，营收同比增长7.5％至37亿9800万元。

集团周四（8月12日）开市前公布截至6月底的第一季业务报告，扭转去年同期亏损2000万元的情况。

集团的息税折摊前盈利（EBITDA）上升11.1％至9亿9700万元。这主要因为冠病疫情抗疫措施放宽，经营环境获得改善，澳元升值也有助于推高盈利。

此外，冠病疫情推动企业业务，企业数码、云计算、数据中心和网络安全服务的需求良好。

集团企业业务营收上升2.2％至9亿2000万元，资讯通信科技收入随着数据中心服务和网络安全服务需求上升而增加，但部分增幅被传统业务如固线电话服务收入下跌所抵消。

子公司恩士迅营收增5.7％

新电信重点发展的子公司恩士迅（NCS），营收取得5.7％的增长，达到5亿2800万元。

一些原本属于新电信的客户合同转移给恩士迅，推高公司营收。若不包括这些合同，资讯通信科技收入增长8.5％，这是因为客户恢复进行被延后的项目并加快数码转型。

恩士迅在第一季的预订项目来自多个领域，总值4亿7300万元。

新电信集团总裁袁坤满说：“作为我们增长策略的主要推动力，恩士迅的所有业务都增长。我们是第一家启用5G独立网络以及最近推出5G漫游服务的业者，进一步巩固在5G市场的领先地位。”

在新加坡消费者业务方面，虽然面对更多流动虚拟网络经营商（MVNO）带来的价格竞争，但营收仍同比增长1.3％。移动服务、宽带网络和手机销售的收入都增加，但通话服务营收下滑。

联号公司表现改善

澳大利亚子公司澳都斯（Optus）营收下滑2.6％，但EBITDA增长12％。这有赖于后付费移动服务的用户平均收入（ARPU）上升，公司也停止为顾客免除费用和回扣，坏账准备金也减少。

新电信的联号公司的表现改善，第一季整体税前盈利贡献大涨33％。

巴帝Airtel（Bharti Airtel）居功不小，由于公司在印度和非洲的生意大有好转，在现财年第一季录得6400万元税前盈利贡献的佳绩，去年同期则蒙受7900万元的损失。

另一家联号公司菲律宾环球电讯公司（Globe）的净利也因为税务开销下降而有所增长，税前贡献同比微涨0.9％。

袁坤满说：“虽然亚洲多个地区的冠病疫情卷土重来，让经营环境更加艰难，但我们会继续投资发展推动集团复苏和增长的5G和数码能力。我们开展的新策略能让我们从增长中的数码化趋势受益，支持疫情后的经济复苏。我们也会持续谨慎调动资本，并专注于为股东提供价值。"

新电信周四收报2.37元，上涨2.6％。