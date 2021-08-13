水产养殖公司Barramundi Group 在奥斯陆泛欧交易所上市 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM Barramundi Group筹集的所有资金将用作集团的增长计划，以便扩大业务的产能和产品组合，并为业务转型计划铺路。图为集团在莱佛士灯塔（Raffles Lighthouse）的养殖场。（Barramundi Group提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡水产养殖公司Barramundi Group在奥斯陆泛欧交易所上市，在首次公开售股（IPO）活动中，筹得1亿3080万挪威克朗（约1960万新元）的资金。奥斯陆泛欧交易所（Euronext Growth Oslo）是全球最大的海鲜类股票市场。集团昨天发文告指出，集团是以每股14.70挪威克朗私下配售890万股，其中包括了810万股新股，以及根据超额配售及借票协议借出的80万股。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 水产养殖 首次公开售股 新加坡 吉宝数据中心信托拟私下配售 集资2亿元收购中国数据中心 张勇夫妇跌至第四位 迈瑞医疗董事长李西廷成新加坡首富