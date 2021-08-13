水产养殖公司Barramundi Group 在奥斯陆泛欧交易所上市

新加坡水产养殖公司Barramundi Group在奥斯陆泛欧交易所上市，在首次公开售股（IPO）活动中，筹得1亿3080万挪威克朗（约1960万新元）的资金。

奥斯陆泛欧交易所（Euronext Growth Oslo）是全球最大的海鲜类股票市场。

集团昨天发文告指出，集团是以每股14.70挪威克朗私下配售890万股，其中包括了810万股新股，以及根据超额配售及借票协议借出的80万股。