水产养殖公司Barramundi Group 在奥斯陆泛欧交易所上市

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月13日 5:00 AM

Barramundi Group筹集的所有资金将用作集团的增长计划，以便扩大业务的产能和产品组合，并为业务转型计划铺路。图为集团在莱佛士灯塔（Raffles Lighthouse）的养殖场。（Barramundi Group提供）
Barramundi Group筹集的所有资金将用作集团的增长计划，以便扩大业务的产能和产品组合，并为业务转型计划铺路。图为集团在莱佛士灯塔（Raffles Lighthouse）的养殖场。（Barramundi Group提供）

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新加坡水产养殖公司Barramundi Group在奥斯陆泛欧交易所上市，在首次公开售股（IPO）活动中，筹得1亿3080万挪威克朗（约1960万新元）的资金。

奥斯陆泛欧交易所（Euronext Growth Oslo）是全球最大的海鲜类股票市场。

集团昨天发文告指出，集团是以每股14.70挪威克朗私下配售890万股，其中包括了810万股新股，以及根据超额配售及借票协议借出的80万股。

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