张勇夫妇跌至第四位 迈瑞医疗董事长李西廷成新加坡首富

由于冠病疫情持续，呼吸器和监护仪等器材需求大增，在深圳交易所挂牌的迈瑞医疗集团股价一年来上扬了19％，李西廷的财富也增加52亿美元，一举拿下新加坡首富位置。根据《福布斯亚洲》公布的数据，本地50大富豪的财富总额一年来上扬25％，达到2080亿美元。

新加坡首富宝座易主，深圳迈瑞医疗（Mindray Bio-Medical Electronics）的联合创始人兼董事长李西廷以230亿美元（约313亿新元）身家，首次登上本地富豪榜第一名。

过去两年的首富、火锅连锁店海底捞集团创始人张勇和舒萍夫妇的财富从190亿美元减至160亿美元，掉到第四位。

财经杂志《福布斯亚洲》（Forbes Asia）昨天（8月12日）公布最新的新加坡50大富豪榜，由于经济复苏及股市回弹，本地富豪的财富总额一年来上扬25％，高达2080亿美元（约2800亿新元）。

李西廷去年首度上榜即排名第二。由于冠病疫情持续，在深圳交易所挂牌的迈瑞医疗股价一年来上扬了19％，让他的财富再增加52亿美元，一举登顶。

迈瑞医疗总部在深圳。去年全球暴发疫情，集团生产的呼吸器和监护仪等器材的需求也大增，有中国媒体称李西廷为“呼吸器一哥”。事实上，该集团生产的医疗器材广泛，涵盖生命信息、体外诊断和医学影像三大领域，呼吸器仅占其中不到一成。

至于张勇夫妇，他们的身家则因为海底捞集团业绩逊于预期，股价下滑而缩水，无法蝉联首富。今年50大富豪中，跟他们一样财富减少的共有七人，上涨的则有36人。有42人的身家达到10亿美元或以上。

币安创办人赵长鹏等三科技新贵入榜

今年本地50大富豪榜再添三名科技新贵，分别是加密货币交易平台币安（Binance）创办人赵长鹏（19亿美元、排名第22）、纳峰科技（Nanofilm Technologies）集团执行主席史旭博士（18亿美元，排名第24）和私召车平台Grab联合创办人陈炳耀（7亿9000万美元，排名第47）。

赵长鹏在2017年创立的币安，如今是全球最大加密货币交易平台之一。他2019年起即在本地定居。

史旭领导的纳峰科技拥有电子产品镀膜专利技术，去年10月底在新加坡交易所主板挂牌，股价至今上扬逾130％。

原籍马来西亚的陈炳耀今年4月宣布通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式到美国上市的计划，要寻求400亿美元市值。

东南亚市值最大、在纽约股市挂牌的本地电玩与电商平台冬海集团（Sea）三名联合创始人都位列50大富豪。集团主席兼首席执行官李小冬以159亿美元排名第五；首席运营长叶刚以103亿美元首次挤入10大，位列第七；担任集团旗下虾皮（Shopee）首席产品官的陈精业以31亿美元位列第13。

他们的财富总额达293亿美元，比一年前的126亿美元，增加了167亿美元。

富豪榜常客、面簿联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）的财富去年激增65亿美元，以205亿美元从第四升至第二。亚洲最大油漆制造商“立时集团”（Nipsea）创办人吴清亮的财富也增加38亿美元至186亿美元，保持在第三。

冬海集团叶刚是10大富豪中唯一新面孔

其他老牌富豪家族方面，远东机构（Far East Organisation）的黄志祥和黄志达兄弟以142亿美元排第六；城市发展（CDL）主席郭令明家族以85亿美元排第八；大华银行（UOB）荣誉主席黄祖耀家族以68亿美元排第九；已故富商邱德拔的家族以65亿美元位列第10。

今年10大富豪唯一的新面孔是冬海集团的叶刚。至于去年位列第九的邦典置地集团（Pontiac Land）郭良耿四兄弟维持54亿美元身家，排名则掉到第11。