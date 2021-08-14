全球税率调整或带来影响 跨国企业更看重我国非税务方面条件 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 美国跨国医疗科技公司碧迪在新加坡已有32年，是最早开始在新加坡进行医疗科技生产的公司之一。它在过去10年已经投资了2亿6900万美元，持续提升在新加坡的生产运营。（碧迪提供） 字体大小: 小 中 大 全球力挺公司税收改革虽对我国可能不利，但在本地投资和设立区域总部的跨国企业更看重新加坡在非税务方面的条件，特别是经商便利性和高技能人才。20国集团（G20）拟议把全球公司税率定为至少15％，获得132个国家支持。新加坡公司税率为17％，有些企业因为获得税务优惠等因素，有效税率可能低于15％，因此这项全球税率调整可能对新加坡造成一些影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 跨国企业 贸工部 速读财界 星展唯高达原则上获准 可提供数码支付代币服务