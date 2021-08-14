全球税率调整或带来影响 跨国企业更看重我国非税务方面条件

全球力挺公司税收改革虽对我国可能不利，但在本地投资和设立区域总部的跨国企业更看重新加坡在非税务方面的条件，特别是经商便利性和高技能人才。

20国集团（G20）拟议把全球公司税率定为至少15％，获得132个国家支持。新加坡公司税率为17％，有些企业因为获得税务优惠等因素，有效税率可能低于15％，因此这项全球税率调整可能对新加坡造成一些影响。