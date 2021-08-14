新中两国经济复苏 凯德上半年净利增逾八倍至9.22亿元

业绩报告显示，上半年营运净利同比增66％至4亿3360万元，主要基于凯德旗下挂牌上市的房地产投资信托和非挂牌上市基金的交易费用收入、给予租户较低租金回扣，以及开发项目的更高贡献。

新加坡和中国这两个核心市场的经济复苏，使得凯德集团（CapitaLand）上半年净利重返冠病疫情暴发之前水平，同比增长逾八倍至9亿2220万元，每股盈利报17.7分。

凯德昨日开市前发布上半年业绩报告，这也是集团落实战略重组之前最后一次公布业绩。集团今年上半年净利比2019财年同期高出5.3％，但略低于2018财年同期。

报告显示，上半年营运净利同比增66％至4亿3360万元，主要基于凯德旗下挂牌上市的房地产投资信托（REIT）和非挂牌上市基金的交易费用收入、给予租户较低租金回扣，以及开发项目的更高贡献。

截至今年6月底，凯德的房地产管理基金规模达830亿元，比去年12月底高出6.9％。长期住宿业务所管理单位则新增8300个，至总数12万8500个。

集团已立下长期目标，房地产管理基金规模在2024年前增至1000亿元，长期住宿业务所管理单位在2023年前增至16万个。

凯德首席财务官林卓斌昨天在线上说明会披露，集团今年来已投资36亿元在长期住宿资产和新经济资产，后者涵盖数据中心、商业园区和物流房地产。

随着凯德加大资产循环力度和投资房地产营运收入改善，上半年现金净利（cash PATMI）达9亿2300万元，当中脱售和重估收益占4亿8900万元，高于去年同期930万元。今年来，集团共实现总值逾112亿元的脱售交易。

凯德首席执行官李志勤指出，尽管今年上半年现金净利已相等于2020财年全年，但集团依然谨慎，“我们正迈向复苏之际，同时却也面对冠病疫情在各营运市场回弹。”

整体来看，凯德上半年营收同比增34.7％至27亿3000万元，当中新加坡和中国的贡献占77％。

若以资产类型来看，带来经常收入的办公、零售、商业园区、物流和工业，以及住宿房地产对营收贡献占69％。

战略重组和凯德投资上市 计划在特大获股东支持

凯德战略重组计划和凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）的上市计划，已在周二（10日）特别股东大会上获得绝大多数股东支持。

集团的投资管理平台及住宿业务将整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。它的房地产发展业务将私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

若获得法院批准，凯德集团预计在9月中从新交所除牌，凯德投资将挂牌上市。一旦在新交所挂牌，凯德投资将是亚洲最大及全球第三大上市房地产投资经理。李志勤将担任凯德投资的首席执行官。

问答环节时，林卓斌表示凯德投资将延续凯德集团原本的股息政策，即派发至少30％的现金净利作为股息。

凯德一般派发年终股息。2020财年派发每股9分年终股息，低于2019财年的12分，但总股息占现金净利比率却从41％提高至52％。

凯德周五闭市报4.10元，涨1分或0.24％。