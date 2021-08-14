Pollux Properties

这只股票自2007年9月11日升至0.23元后，随即于每周一杆图以“转向”信号带领股价进入三大波跌势。2009年3月9日股价下跌至0.028元，又于每周一杆图以“转向”信号完成了A大波，旋以三波向上回扯。2010年8月24日股价上升至0.11元完成了B大波，遂进入具五波的C大波跌势。2012年8月23日股价下跌至0.043元结束了第（1）波，旋回扯至2013年8月2日的0.101元完成了第（2）波。2016年8月23日股价下滑至0.021元结束了第（3）波，过后回扯至2017年10月23日的0.08元，此为第（4）波。2019年6月3日股价终于下探0.012元，并于每月一杆图以“主要转向”信号完成了第（5）波，同时也为C大波画下句号，立即止跌回升，且渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年10月31日股价上升至0.07元结束了图中的第（二）点，接着回扯至2020年8月12日的0.012元完成了第（三）点。因此，估计股价目前正处第（四）点升势，当突破0.07元的价位，并可能升试位于0.109元的阻力线了。

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