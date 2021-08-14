翱兰国际上半年净利升26.7％

集团上半年不包括非经常特殊项目的营运净利，增长1.16倍至4亿3660万元。营收同比增加33.7％至228亿3345万元，主要是因为翱兰国际农业和翱兰食品原料业务强劲增长。

营运盈利增长强劲及净融资成本降低，翱兰国际（Olam International）上半年净利同比上扬26.7％至4亿2149万元.

该集团昨天（8月13日）开市前发布今年上半年业绩。董事会宣布派发每股4分中期股息，高于去年同期的3.5分。派息日为8月30日。

集团上半年不包括非经常特殊项目的营运净利，增长1.16倍至4亿3660万元。

集团上半年营收同比增加33.7％至228亿3345万元，主要是因为翱兰国际农业（Olam Global Agri，简称OGA）和翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）业务强劲增长。

当中，OFI业务的营收同比上升12.6％至68亿元，主要由强劲的食品原料与解决方案业务销售带动，抵消了全球采购业务减少所带来的影响。

OGA业务的表现也不俗。在谷物、综合饲料与蛋白质、大米以及棉花与食用油业务增长的带动下，上半年营收报155亿元，比去年同期增加48.2％。

翱兰国际首席执行长魏吉思（Sunny Verghese）指出，集团正在评估各种策略，以便把OGA在集团的长期增长潜力和价值提升到最高。这包括在2023年上半年前展开IPO和分拆计划。

展望未来，尽管冠病疫情还在扩散，中国市场迅速复苏，以及美国、欧盟、英国、中国和日本等主要经济体从疫情中复苏后，上半年的需求明显回升。

排除疫情进一步恶化以及落实严格的封锁措施等情况，翱兰国际仍对展望感到乐观。在需求增长和大宗商品供应吃紧的支持下，该行业有望在今年复苏。

另外，集团上半年的股权自由现金流为负3亿9830万元，因为用作投资和收购项目的资本开销显著增加。截至今年6月底，净负债率从一年前的1.29倍升至1.60倍。

翱兰国际股价昨天闭市报1.48元，涨4分或2.78％。