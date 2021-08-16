早报本月底首办中小企大师班 邀业界专家分享转型窍门

冠病疫情带来巨大冲击，微型与中小企业如何通过数码化扩展业务规模和提高盈利率？《联合早报》首次主办中小企业大师班，邀请业界专家和成功转型的企业代表分享心得和窍门。

星网电子付款公司（NETS）留意到，冠病加速商业环境转变，推高对电子付款的需求。为防疫而推出的安全管理措施，导致实体商家的客流量减少，小商家发现须更努力地“完成销售”，为客户提供更多便利。

NETS首席执行官陈明耀接受《联合早报》访问时说：“对小型商家例如花店或小型餐饮业者来说，他们可能会喜欢QR码付款，因为他们不需要用湿淋淋或油腻腻的手指去触碰屏幕。”

去年11月，NETS推出多合一数码付款方案simplyNETS，来满足商家需要。

陈明耀指出，有关方案提供一套全面的功能，以满足不同的需求和预算，包括QR码付款结合终端，或者单纯使用QR码付款。

随着更多客户喜欢以数码方式付款，避免实体的接触，NETS建议小企业应该有所准备迎合客户的需要。

simplyNETS也能够缓解小型企业对于采纳电子付款的担忧。例如，电子付款方案在三天内就能够设置好，也容易使用。

陈明耀说，在费用方面，若商家选择最基本的单纯使用扫QR码选项，则不必支付前期费用，交易费也低于业界平均收费。

此外，接受电子付款也让商家减少到银行存款的次数，既安全又省时。

首场《联合早报》中小企业大师班的主题为“善用数码化，运作更优化”。这场线上研讨会将于本月26日（星期四）上午10时30分通过Zoom视频连线方式进行，为时一个小时。

陈明耀是讲者之一，他和NETS销售总监洪淑煌将说明中小企业和微型企业在发展业务方面碰到的许多挑战，并探讨它们可以通过哪些选项和机会，来实现付款数码化及转变业务。

优立五金家庭用品电器公司（Unidbox Hardware）董事黄新坤（原名黄兴坤），则以“乘风破浪，快‘码’加鞭”为题，分享公司转型的实战心得。

此外，劳动力发展局的代表将与企业分享有关冠病疫情的援助计划，以支持企业业务转型和人力需求。

这场《联合早报》中小企业大师班由NETS呈献，劳发局和新加坡全国商联总会是支持伙伴。

有意参与中小企业大师班的企业，可上网zbsme1.sphevents.com.sg免费报名。