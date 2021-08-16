海峡时报指数 STI

本栏于上周一（9日）曾论及指数于6日仅在3183.12点及3167.49点这狭小波幅中波动。但是，由于指数已经升逾一个“三角形”的上限，因此，能否在短期内突破3196.40点就显得更为迫切。当时指数为3177.18点左右。果然，指数于10日骤然突破上述3196.40点的价位，直达3207.99点；由于升势特急，造成介于3187.46点与3177.18点间出现缺口。11日指数立即回扯至3175.92点，遂将上述缺口填补。12日指数仅在3196.07点及3179.29点间摆动，较前一天的波幅小，而成了“幅内日”，标志着更大波动将来临。13日指数跳空下试3156.89点，同时在介于3172.64点与3182.80点间留下缺口，短期内，估计指数当向上填补此缺口。由于指数每月一杆图中的“动力”信号已经上升至正号界域的0.16216处，同时其“方向指示”信号也已潜入蓄力待发的位置。另一方面，其每周一杆图中的“方向指示”信号也进入17的位置，仿佛正在等待着一个突发性的机会。总之，只要指数能坚守位于3089.49的支撑点，向上挑战位于3237.23点的阻力线也就是得陇望蜀了。

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