9月10日通过电子方式召开特别股东大会 报业控股独立财务顾问建议股东接受媒体重组献议

独立财务顾问建议新加坡报业控股（SPH）的股东接受集团提出的媒体重组献议。

报业控股昨天发布特别股东大会的通告，里头包含独立财务顾问对媒体重组献议的看法。

报业控股将在9月10日（星期五）下午2时30分，通过电子方式召开特大，对媒体重组进行表决。大会也针对采纳新的公司章程进行投票，包括把每股管理股转换为一股普通股。

报业控股委任的独立财务顾问Evercore Asia建议：“从财务角度来看，重组献议和公司以及股东利益一致。”它建议董事会推荐股东投赞成票。

董事会说，在考虑评估重组献议的条款、理由和财务影响、以及独立财务顾问的建议后，董事会认为该重组和公司利益一致，建议股东投赞成票。

报业控股5月6日宣布第一步的重组计划，拟议剥离亏损的媒体业务，将后者转入一家名为新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的担保有限公司（Company limited by guarantee, 简称CLG）。这将能消除报业控股作为上市公司的财务压力，通过公共与私人资金支持重组后的媒体发展，维持高素质的新闻水平。

集团将为新报业媒体注入8000万元现金，以及总值3000万元的报业控股股票和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位，作为启动资金和资产。

此外，位于大巴窑的报业中心、裕廊的印刷中心、媒体业务拥有的所有知识产权与科技资产，以及集团在AsiaOne等四家数码公司持有的股权都将转入新报业媒体。

根据Evercore Asia的模拟分析，假设成本保持不变，发行营运收入、其他销售和营运收入保持在2020财年的水平，广告收入以每年14.7％的速度下滑，2024财年的媒体业务亏损将达8560万元。如果广告收入每年的跌幅是18.7％，届时亏损将达1亿零980万元。

该顾问指出，如果报业控股保留媒体业务，媒体业务将对集团造成显著的经常亏损。“通过内部现金流为媒体业务提供资金，会导致投资其他领域的资源减少。”

这笔累积亏损预计会比集团支付给的新报业媒体一次过财务贡献来得大。“因此从财务资源角度看，重组对集团更有利。”

该顾问也指出，如果报业控股股东不批准此项重组，未来不一定会出现更好的选择。

剥离媒体业务的决议，必须在特大获得50％以上股权的支持，管理股与普通股的投票权是相等的。

若报业控股成功剥离媒体业务，吉宝企业将全面收购及私有化报业控股所有的非媒体业务，这是报业控股重组计划的第二步。

按照收购献议，报业控股股东持有每一股，可获吉宝企业支付0.668元现金，外加0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。根据7月30日两只REIT的闭市价计算，收购报业控股的献议价是每股2.099元。

报业控股与吉宝将分别召开特别股东大会，对这项收购献议进行投票。

由于这是一项协议安排（scheme of arrangement），报业控股须获得至少75％股权支持。吉宝方面的门槛是要超过50％的股权支持。