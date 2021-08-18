中远海运新加坡 Cosco Shipping Int'l

这只股票自2007年10月18日上升至8.20元后，就于当天以“转向”信号进入三大波跌势。2008年10月28日股价下探0.605元，并于当天以“转向”信号完成A大波。2011年元月19日股价上升至2.44元结束了B大波，旋进入具五波的C大波跌势。2011年11月25日股价下试0.825元完成了第（1）波，过后回扯至2012年2月22日的1.315元，且于当天以“转向”信号结束了第（2）波。2016年11月3日股价下探0.24元，随即于当天以“转向”信号完成了第（3）波。2020年3月17日股价终于下试0.161元，并于当天以“转向”信号结束了第（5）波，同时也为C大波画下句号，过后渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年4月29日股价上升至0.245元完成了图中的第（二）点，接着回扯至9月25日的0.179元，此为第（三）点。今年4月20日股价上升至0.355元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（四）点；因此，估计目前正处第（五）点回扯，一旦结束，股价将重返升势，并可能试位于0.52元的基本目标。

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