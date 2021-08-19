丰树北亚信托 Mapletree NAC Trust

本栏于今年5月5日曾论及这只股票将向上填补介于1.20元与1.24元的缺口以完成（C）波，至于能否突破位于1.28元的阻力线，那将是关键了。当时股价为1.08元左右。可是股价并没有立即向上填补缺口，反而渐渐下滑。5月14日股价跳空下试1.00元，同时在介于1.04元与1.05元间留下缺口；幸好于5月17日股价再度下试1.00元未果，随即以“主要转向”信号上升至1.05元，且将此缺口填补。18日股价上升至1.06元，19日再试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号完成了图中的（a）波，过后缓缓回落。5月27日股价第三度下探1.01元的价位未果，遂结束了（b）波而渐渐回升。6月10日股价上升至1.08元，并于当天以“主要转向”信号完成了（c）波，立即重返跌势。因此，估计上述的（C）波已经在今年4月28日的1.14元结束了。7月28日股价下滑至1.00元的支撑线，次日，再试此价位未果。8月11日股价第三度下试1.00元，依然无功而返。估计股价一旦跌穿此价位，当朝位于0.90元的另一条支撑线前进。

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