新澳完成区块链试验 证明贸易文件可跨系统发出及验证

澳大利亚和新加坡完成一项区块链试验，证明贸易文件可跨系统发出及验证，从而减低跨境交易成本。

两国发布联合文告指出，这个实验是在新加坡—澳大利亚数码经济协议下进行，由澳洲边境执法局（Australian Border Force）、新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡关税局（Singapore Customs），连同业者一起完成。

该实验成功测试了各自数码验证系统的相互运作能力，即澳洲边境执法局的Intergovernmental Ledger（IGL）和我国资信局的TradeTrust平台。

实验显示澳洲当局有能力发出可立即验证及追溯源头的数码贸易文件，并在原产地证明文件（Certificates of Origin）嵌入二维码，可立即通过扫描或机器阅读验证真伪及完整。一个重要成果是原产地证明文件获得监管当局，也就是我国关税局的接纳。

原产地证明文件通常须以纸本发出，商家往往要等上好多天才能收到，再通过递送服务转发给各大单位，包括海关当局、经纪和银行。监管当一般需要纸本贸易文件来确认真伪及完整。

文告说，通过去中心化的区块链方式，交易可节省成本、扩大规模，也无需昂贵的数据交易基础设施，降低了采用无纸张贸易的门槛。

澳洲边境执法局局长迈克·欧南（Michael Outram）说：“数码验证和可验证文件有潜能成为让各监管当局停止持续要求纸本证件的‘阻断器’。”

我国资信局局长柳俊泓说：“资媒局带头开发数码，作为数码经济的基本基础设施。TradeTrust作为这类工具之一，协助验证文件以提高跨境贸易的效率。TradeTrust连接政府和企业以实现更有效的贸易流动。这次实验的成功，证明了TradeTrust作为一个连接政府和商家的框架的价值。”

新加坡关税局局长何志鹏对跟澳洲紧密合作表示肯定，并希望双方进一步合作以提倡无纸张的贸易。

参与试验的包括澳洲工商总会（ACCI）、澳洲工业集团（Australian Industry Group）、澳新银行（ANZ Bank）、星展银行（DBS）、渣打银行（Standard Chartered）以及力拓公司（Rio Tinto）。