无线高速充电让机器人动能永续

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节能减排·商机无限系列

环保与减少碳排放的势头在政策推动和冠病疫情下越来越强，资金大量涌入这个领域，推进减排科技及产品供应市场。新加坡公司在提供先进充电方案、能源管理方案及电动车用的电池产品方面，也要分一杯羹。本系列第一篇将与读者分享无线充电科技供应商犀能新能源科技公司的成功故事。

出自南洋理工大学的犀能新能源科技公司（Xnergy Autonomous Power Technologies），在2019年8月开始营业，专注于为移动机器人及车辆等提供无线充电方案。这个领域目前处在起步阶段，市场上没有其他竞争者，该公司可说是开山始祖，是世界最大的供应商。

犀能新能源科技公司位列2020年度亚太25家（APAC 25）最具创新的洁净科技公司之一。推出这个榜单的是洁净科技创新领域投资分析公司Cleantech Group，入选者在专家评判团眼中，是今后五年至10年将对可持续发展产生最大影响力的公司。

犀能新能源科技公司联合创始人及首席执行官董政锋博士（39岁）接受《联合早报》专访时说：“充电一直都是一个瓶颈，即便是为手机充电也相当耗时，不是很有趣，而且有一定的危险性，一些事故便是源于为电池充电时（如出现短路或起火）。”

受访时身在中国苏州的董政锋博士说：“在电动车方面，我们把充电工作简化，融入日常生活中，回到家和在公司时，车子能自动进行充电，车主无需专程到添油站。”

机器人和车辆使用无线充电，不仅省时省力，也加长它们的使用寿命。

董政锋博士说：“机器人就好比一辆小型电动车，它内部实际上是一辆自动行驶汽车，而要让它有自动进行充电的能力，无线充电实际上是个‘圣杯’（热切追求的东西）。”高功率充电可缩短充电时间，无线充电科技则使高功率充电更加安全。而在高度自动化的现代工厂，为何还要浪费人力来进行为机器人充电的简单工作？无线充电科技能免除这个需要人力的工作。

万能充电器功能适用于不同品牌和厂商机器人

此外，他说：“我们的科技具备万能充电器的功能，可为不同品牌和厂商的机器人、叉车等无线充电，因此可以减少所需的充电站。”

他说，在使用机器人运作的高度自动化的货仓，参观者可以看到许多机器人，而不同牌子或厂商的机器人使用了不同的充电器。犀能公司的科技能够让这些机器人使用同个充电器，因此减少所需装置的充电器的数目。

去年初开始，犀能公司为新加坡樟宜医院的不同机器人，包括运送文件、食物，以及血液样本的机器人等，装置统一使用的充电器。

此外，犀能公司也提供电池管理服务，帮助客户省电和延长电池寿命。它的智能充电器，可以学习如何更好地为电池充电，这是数据驱动的电池管理。“一般上，我们能够把电池寿命延长一年。”

董政锋博士曾留学欧洲和工作长达10年，博士学位专攻高功率半导体。他因为工作上及受到曾与他合作的教授邀请，帮劳斯莱斯公司（Rolls-Royce）在南大设立实验室，因而在七年前也认识了犀能公司联合创始人胡晓磊博士。他们后来决定把那些前端科技带到工业界，并获得南大能源研究院（Energy Research Institute@NTU，简称ERI@N）的支持，公司创办时仅有五个成员。

犀能公司如今已集资三轮，南大仍持有小部分股权，员工人数已达27人，其中六人拥有博士学位，分别专长于人工智能、半导体、电子、材料和电路。

董政锋博士表示，公司虽也受到冠病大流行的严重影响，主要是旅行限制和充电器工厂受影响，所幸公司的营收一直在增长，因为需求受冠病大流行的刺激也进一步增加。

他说：“我们在欧洲市场的扩充计划受到影响，但中国经济活动仍自由开放，我们将更专注于那里。可以这么说，我们是战略性地选择在中国推出产品。”

能为44种机器人充电 世界20地点都有项目

公司如今在处理44种机器人、在世界20个地点有项目，包括西班牙、法国、泰国、中国和新加坡。他表示：“中国仍将为公司带来最大的增长，那是一个巨大市场。其他市场虽受疫情的干扰，但也在增长中。”

他说：“我们的科技可用市场在全球达2000亿美元，其中一半是电动车。这个市场平均年增长30％。”

犀能公司有志成为全球最大无线高速充电器供应商。公司的英文名称中的大写“X”，代表“未来”。

该公司网站上的企业介绍说：“随着机器人的激增，我们看到了一个梦想与现实的巨大差距——我们如何让机器人不间断地自主运行？电能对于机器人就像人须要氧气。当我们为所有机器人提供非接触的、可互操作、智能和可扩展的电源解决方案时，我们相信，我们正在向工业4.0 迈进一大步。机器人的通讯已经无线化，我们的使命是进一步去掉其动力电缆或触点，彻底解放移动机器人的运动，使其更好地服务人。”（三之一）