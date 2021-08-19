推广生酮饮食 送餐到家家户户

他因健康关系选择生酮饮食（Keto），结果却“吃”出一个创业机会，去年设立送餐服务公司Ketomei，更借着疫情时期订餐服务需求大增而生意大好。

然而对Ketomei创办人唐若翔来说，赚钱固然开心，他更开心的是能推广他热衷的生酮饮食之道。

他在接受《联合早报》访问时说：“我现在50多岁了，没有什么比健康更重要的了。所以我能找到热衷的东西，做这个生酮饮食送餐服务，觉得这是比赚钱更有意义的事情。”

生酮饮食是当前流行的减肥法之一，重点是减少吃碳水化合物，转而摄取脂肪，让人体最终会燃烧脂肪，并制造一种称为酮体（ketones）的酸，从而达到减重的效果。

唐若翔三年前因健康关系，开始采用生酮饮食法，发现这个饮食法效果相当好，同时也发现遵守它并不容易，尤其是在寻找适合食物选择方面受限。像他开始吃生酮饮食时，来来去去吃的是沙拉、三文鱼和牛油果，饮食搭配不多。

于是，他认为何不自己设立一个生酮饮食订餐服务公司，填补市场缺口呢？

利用电玩科技经验维持低成本扩展规模

在创业前，唐若翔主要从事电玩和金融科技行业，曾在美国艺电公司（Electronic Arts Inc）工作，也在雷蛇（Razer）金融支付部门担任要职。他并没有任何餐饮工作经验，对餐饮业了解不深。但他认为，作为餐饮业门外汉，他反而能摆脱传统餐饮营业模式束缚。

事实上，他创立的Kotemei，就利用了电玩和科技公司所学的数码行销方案，同时结合了云厨房、网络订餐和自家开发的送餐数据分析模式，使到公司维持低运营成本之际，却又能迅速扩展规模。

Ketomei提供的是配套订餐服务，每周两次送上共12餐，包含午餐和晚餐在内。顾客只须把收到餐点放入冰箱，要吃时加热即可食用。目前，一周餐点配套180元。

唐若翔表示，采取配套订餐是因为这让他更容易安排配送和控制成本，而且生酮饮食是个必须严格遵守的减肥法，相比单点一餐，每周或每月式订餐会较恰当。

为让用户不会每周吃同样食物，以至吃腻了，他在餐饮配搭方面用尽心思，构思各类吸引人的菜肴如辣椒螃蟹、牛肉粉、粿汁和叻沙等。他每周也更换不同主题菜肴如墨西哥餐、西餐和日本餐等。

唐若翔说：“一些人或许以为生酮饮食选择很少，其实如果你肯动脑筋的话，很多食物都可转变成为生酮饮食餐。”

他也指出，一些好吃的美食如牛排和鹅肝，本身就是生酮饮食菜肴。

在他精心规划下，Ketomei生意迅速起飞，从去年初创业至今，经营不到一年半，他已有数千个订餐用户，营业额超过200万元。

唐若翔表示，这次疫情对他的生意其实有帮助，尤其是去年和今年几次防疫措施收紧，大多数人都得居家办公，使到更多人利用他的网上订餐服务。此外，疫情也让更多人开始关注健康生活。

不过，他坦言，生酮饮食目前还是属于小众市场，估计本地只有约20万至30万人参与过生酮饮食或低碳饮食计划。

话虽如此，他并不纠结于生酮饮食是小众或大众市场，更关注他开创的生意是否给社会广大群众带来积极意义。

唐若翔说：“我最开心的不是公司赚钱，而是我提供的服务如何改变一些人的生活，给他们带来正面影响。比如前阵子有一名用户说，自从他试行生酮饮食法，廋了10多公斤，身体状况改善了，我就觉得很开心。”

考虑进军人造肉市场

展望未来，他有意进军近年掀起旋风的人造肉市场，因为这类以植物肉和植物蛋白为主的乳制替代品业，跟生酮饮食有不少共同点，而且同样也是以健康饮食为目的。

他说：“对我来说，我的送餐服务除了是一门生意，也算是另一种社会效应投资（impact investing）。”

Ketomei创办人唐若翔并不纠结于生酮饮食是小众或大众市场，更关注的是他所开创的生意是否给社会广大群众带来积极意义。