区块链认证系统 让非洲农民抵押牲畜获贷款 订户 来自 / 联合早报 文 / 冯嘉年 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年8月19日 5:00 AM 尽管过去几年面临重重挑战，赖建铭要将创新金融科技运用到发展中国家的传统畜牧业，他对协助农民获得抵押融资改善生活的普惠金融理想也未变。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 赖建铭（48岁）六年前创业的理想，是将创新金融科技运用到发展中国家的传统畜牧业，除了发展自己的事业，也能让农民获得抵押贷款，改善工作和生活。如今，他的初心未变，更因为这两年来须应对艰难挑战而淬炼得更沉着务实。赖建铭接受《联合早报》访问时说：“我的科技方案，天然市场原本就不可能是发达国家，必须往发展中国家闯荡，风险自然也更大。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Infocorp 推广生酮饮食 送餐到家家户户 中小企业大师班线上研讨会 本月26日首场谈“善用数码”