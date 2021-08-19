区块链认证系统 让非洲农民抵押牲畜获贷款

赖建铭（48岁）六年前创业的理想，是将创新金融科技运用到发展中国家的传统畜牧业，除了发展自己的事业，也能让农民获得抵押贷款，改善工作和生活。

如今，他的初心未变，更因为这两年来须应对艰难挑战而淬炼得更沉着务实。

赖建铭接受《联合早报》访问时说：“我的科技方案，天然市场原本就不可能是发达国家，必须往发展中国家闯荡，风险自然也更大。”