一项调查显示,75%首席级别人员认为,智能自动化有助增加财务部员工的能力。而智能自动化有许多潜能应用于财务部的各种功能,其中最普遍的三个方面是:应缴账项(61%)、应收账项(57%)以及预算/财务规划与分析(51%)。

新加坡特许会计师协会(ISCA)、新加坡全国人工智能核心(AI Singapore)以及新加坡国立大学(NUS)商学院昨日针对企业财务部采用智能自动化(Intelligent Automation)发布了有关调查报告——“智能自动化在财务部门的应用情况”(The State of Play of Intelligent Automation in the Finance Function)。