丰隆亚洲 Hong Leong Asia

本栏于今年6月9日曾论及这只股票于5月28日股价升试1.03元，且于当天以“转向”信号结束了b波，估计股价当时正处c波，当填补介于0.94元与0.935元及介于0.875元与0.825元的缺口后，重返升势。当时股价为0.995元左右。可是股价于6月8日一度上升至1.04元，较上述的1.03元来得高而成了b波。6月21日股价下跌至0.94元完成了图中的（a）波。7月6日股价上升至1.01元，8日再试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，遂进入（c）波跌势。7月27日股价下探0.88元，遂将上述第一个缺口填补；过后一度回扯至8月10日的0.98元并于当天以“转向”信号重返跌势。截至8月18日股价已经下探0.845元的价位，同时将上述第二个缺口的一部分填补了。估计股价随时会完成（c）波而重返升势，向上填补介于0.92元与0.94元间的缺口当无悬念。何况目前其每月一杆图中的“动力”信号已经上升至正号界域的2.37825处，因此，股价一旦突破1.07元的价位，当朝1.27元的阻力线前进了。

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