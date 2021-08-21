新经济资产支持下继续增长 工业REIT前景受分析师看好

本地工业房地产投资信托在冠病疫情期间的派息表现坚韧，透过收购及项目重新发展以扩展新经济资产，前景备受分析师看好。

马银行金英证券分析师蔡树泰在最新报告中指出，工业REIT的管理资产规模（AUM）截至6月底达509亿元，其中新经济资产的占比在过去五年显著增长，从2016年上扬8个百分点至今年上半年78％，涵盖物流房地产、数据中心和商业园区。以腾飞瑞资（AREIT）为例，今年上半年管理资产规模环比增16％至159亿元，包括以9亿零500万元收购欧洲数据中心及5亿3400万元收购Galaxis房地产项目的75％股权。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员杨慧诗注意到大多数工业REIT在过去四个季度都取得增长，主要受益于对新经济资产的持续扩展。

她接受《联合早报》访问时，看好工业REIT在新经济资产的支持下继续增长，“电子商务加快发展将继续推动对仓库空间的需求，远程工作盛行更加速转向云端协作解决方案。再加上未来5G网络采用，更高的数据流量将促使数据中心支出增加。”

在资本化率（cap rates）收紧情况下，蔡树泰表示工业REIT开始寻求项目重新发展机会。例如腾飞瑞资探讨同保荐机构凯德集团合资，对第一科学园（Science Park I）进行重新发展，预计容积率3.5倍，总楼面从34万平方英尺扩展至120万平方英尺。

蔡树泰以8亿元和10亿元的发展成本来计算，估计上述项目重新发展的成本收益率（yield-on-cost）达7.3％和5.8％。

大华继显证券分析师许建华预设每平方英尺的建筑成本是350元，平均租金为每平方英尺5.5元以及95％租用率，项目重新发展将能为腾飞瑞资带来约7.5％的投资回报率，并使信托明年可派发收入增长4％。

大华继显看好腾飞瑞资、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）受益于新经济资产，对它们评级“买入”，目标价为3.83元、1.79元和3.63元。

ESR Cayman收购亚腾

刺激规模较小信托扩展

另一方面，香港上市的物流地产平台ESR Cayman本月初宣布以52亿美元（70亿新元）收购本地亚腾资产管理公司（ARA Asset Management），打造亚洲顶级物流房地产巨头，在新经济房地产业继续发力。

在蔡树泰看来，这项收购交易刺激管理资产规模较小的信托进一步扩展，包括ESR房地产投资信托（ESR-REIT）、宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）、亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）及胜宝工业信托（Sabana REIT）。基于投资组合重叠，它们平均融资成本3.1％预计能进一步降低。

ESR房地产投资信托管理人是ESR Cayman合资公司。亚腾资产管理公司负责管理亚腾乐歌物流信托。