星展集团 DBS Group Holdings

本栏于今年4月20日曾论及这只股票截至4月6日已经上升至29.40元。由于每月一杆图中的“动力”信号刚刚穿上“中性线”进入到正号界域的0.11805处，估计股价已经摒弃了三波调整走势，转而进入五波中的第（3）波升势，再创历史新高将是指日可待了。当时股价为29.00元左右。见报当天股价一度上升至29.19元，然而，21日股价竟跳空下试28.27元，随即在介于28.60元于29.02元间留下缺口，过后渐渐上升；4月26日股价上升至29.07元，旋将此缺口填补。4月30日股价上升至30.12元，5月28日股价更升至30.60元完成了上述的第（3）波，6月29日股价下试29.18元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（4）波。7月6日股价终于升逾30.77元的历史高位直探30.88元，8月11日股价更上升至31.74元，且于当天以“主要转向”信号为第（5）波画下句号，遂出现调整。截至8月19日股价已经下跌至29.85元。短期回扯股价或将填补介于30.34元与30.42元、介于30.87元与30.98元及介于31.03元与31.24元的缺口，过后重返跌势。

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