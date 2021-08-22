白沙新盘尺价刷新高 带动上月新私宅销量大增

本地7月份共售出1589个新私宅单位，环比大增82.2％，同比上扬46.7％，反映私宅销量未受我国重返高警戒解封第二阶段影响。

7月份唯一开盘的白沙新综合项目Pasir Ris 8热销，成为该月新私宅销售冠军，并引发溢出效应，带动其他项目销量显著上扬。

我国在7月份共售出1589个新私宅单位，环比大增82.2％，同比上扬46.7％，反映私宅销量未受我国重返高警戒解封第二阶段影响。

这是仅次于今年1月份的月度最高销量。当时，发展商共卖出1633个单位。

Pasir Ris 8在上个月24日登场，首个周末开盘就热销415个单位，占单位总数的85％，超出市场意料。

由于反应热烈，合资发展商长春产业（Allgreen Properties）和嘉里建设（Kerry Properties）在两天内多次上调售价，买家还得抽签才能买房。

该项目在7月共售出418个单位，中位数价格为每平方英尺1624元，最高尺价为2084元，可说刷新了白沙一带公寓的尺价。

Pasir Ris 8共有487个住宅单位，衔接商场，也可直接通往巴西立地铁站和未来的转换站，预计2026年竣工。

销量居次的是鑫悦府（Normanton Park），共售出125个单位，中位数尺价为1825元。

该项目背靠肯特岗公园（Kent Ridge Park），共有1862个单位，自今年1月推出以来已售出1045个单位，占总单位的56.1％。

地铁相连综合项目 盛港嘉园再受青睐

销量第三的是位于山景坡（Hillview Rise）的Midwood，共售出91个单位，中位数尺价为1656元。

该项目由丰隆控股（Hong Leong Holdings）发展，共有564个单位，推出以来已售出近62%的单位。

排名第四的是阔别楼市龙虎榜已有多时的盛港嘉园（Sengkang Grand Residences）。一些原本想购买Pasir Ris 8的买家，因为买不成该项目，而转向同样也将连接地铁站的这个综合项目。

该项目上个月共卖出89个单位，中位数尺价是1714元，最高尺价为1795元，比Pasir Ris 8来得低。

盛港嘉园在Pasir Ris 8于7月24日开盘之前的23天里每天平均售出1.3个单位，但从同月24日至31日的日均销量却翻了几番增至7.1个单位。

位居第五的是锦泰门第（Parc Clematis），在上个月共售出61个单位，中位数尺价是1691个。

该项目靠近金文泰地铁站，共有1468个单位，自2019年8月推出以来，共售出1256个单位，占单位总数的85.6%。