海峡时报指数 STI

本栏于上周一（16日）曾论及指数每周一杆图中的“方向指示”信号也进入17的位置，仿佛正在等待一个突发性的机会。总之，指数已于8月10日骤然突破3196.40点的价位，只要位于3089.49的支撑点能坚守，向上挑战位于3237.23点的阻力线也就得陇望蜀了。当时指数为3165.49点左右。见报当天指数跳空下试3134.21点，随即在介于3159.14点与3165.49点间留下缺口。17日指数继续下滑至3112.51点，18日指数尝试回升，且一度升试3158.25点；无奈后劲不足，19日竟跳空穿下上述的3089.49的支撑点，直试3083.16点，同时又在介于3114.30点与3131.44点间留下缺口。20日指数跳空上升至3115.82点，同时在介于3099.67点与3086.97点间留下缺口。由于指数已跌穿上述支撑点，估计回升试3237.23点的阻力线已经“无望”；何况指数于去年3月23日下试2208.42点完成了（A）大波，经过了近乎一年余的回扯，今年4月30日的3237.23点或已经为（B）大波画下句号。短期回扯，指数当尝试填补部分上述缺口，过后将进入（C）大波跌势了。

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