金明创新 Kingsmen Creatives

这只股票自2015年5月12日升试1.06元，并于其每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号带领股价进入三波跌势，其间（A）波又具三波。同年12月14日股价下跌至0.59元随即于其每周一杆图以“转向”信号完成（a）波，过后回扯至2016年元月8日的0.725元，此为（b）波。2017年10月19日股价下探0.545元结束了（c）波，同时为（A）波画下句号。2018年3月16日股价上升至0.645元，旋于其每月一杆图以“转向”信号完成了（B）波，过后进入（C）波跌势，而此（C）波又具三波走势。2019年1月3日股价下试0.49元结束了a波，接着回扯至同年4月8日的0.58元，此为b波。2020年4月6日股价下滑至0.163元且于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了c波，同时为（C）波画下句号，遂止跌回升。今年4月8日股价上升至0.32元，过后于5月17日及8月17日两度下试0.26元未果；估计回扯或已经结束了，因此，向上填补介于0.325元与0.335元及介于0.36元与0.375元的缺口，当指日可待。

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