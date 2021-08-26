安永: 新加坡与亚太另五市场 中小企业更倾向更换主要银行

国际咨询公司安永（EY）对16个市场的中小企业进行的调查显示，新加坡和亚太其他五个市场，包括澳大利亚、香港、印度尼西亚、马来西亚和越南的中小企业更可能考虑更换它们的主要银行。

全球超过三分之一的商家倾向更换银行，受访新加坡中小企业的35％有此倾向，符合全球的36％比率，而亚太则是高达41％，显示它们更可能考虑更换它们目前的主要金融服务供应商。越南、印尼和香港中小企业的这个倾向最明显，分别达51％、49％和48％。