安永: 新加坡与亚太另五市场 中小企业更倾向更换主要银行 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 国际咨询公司安永（EY）对16个市场的中小企业进行的调查显示，新加坡和亚太其他五个市场，包括澳大利亚、香港、印度尼西亚、马来西亚和越南的中小企业更可能考虑更换它们的主要银行。全球超过三分之一的商家倾向更换银行，受访新加坡中小企业的35％有此倾向，符合全球的36％比率，而亚太则是高达41％，显示它们更可能考虑更换它们目前的主要金融服务供应商。越南、印尼和香港中小企业的这个倾向最明显，分别达51％、49％和48％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 安永 中小企业 调查报告 银行服务 金融科技 数码银行 数码化 金融服务 转型 创意点子遭客户拒绝 动画制作公司屡败屡战不言弃 因祖母就医繁琐经历转换跑道 创办医疗科技公司改善行业运作