本栏于今年4月27日曾论及这只股票将继续上升，并可能试位于27.50元的阻力线，若能顺利突破，则股价将创历史新价位。当时股价为26.35元左右。果然，股价过后继续上升，4月30日一度升试26.79元。5月10日股价更升至26.84元的价位，遂于当天以“转向”信号结束了图中的第（3）波；5月17日股价下试24.73元完成第（4）波回扯。由于跌势甚急，造成介于26.00元与26.09元间出现缺口；5月27日股价上升至26.30元，随即将此缺口填补。8月10日股价上升至27.01元，无奈后劲不足，次日，股价竟跳空下试26.71元，因此，估计第（5）波已经在27.01元的价位结束了。8月16日股价骤跌至26.04元，同时在介于26.38元与26.90元间留下缺口。18日股价一度回升至26.38元，可惜只是昙花一现，19日股价跳空下试25.65元，又在介于25.96元与26.08元间留下缺口; 24日股价回升至26.20元，遂将此缺口填补。由于股价自去年3月23日的17.12元回升以来，三波回扯已经结束，因此，短期回扯，股价或将填补上述第二个缺口后，重返跌势。

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