创意点子遭客户拒绝 动画制作公司屡败屡战不言弃 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年8月26日 5:00 AM The Little Black Book创办人林嶶嶶认为，转型是一种进步，对小型公司尤其如此，才不会被市场淘汰。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 不论是呈献创意提案还是参加项目竞标，创意业者经常得面对客户的拒绝，但本地动画制作公司The Little Black Book创办人林嶶嶶以此激励自己想出更好的点子，为客户制作更好的宣传产品。林嶶嶶（46岁）在本地广告界驰骋多年，经历过传统媒体的全盛时期，也见证社交媒体的兴起，现在更转型制作动画，在视频当道的今天为商家制作宣传短片。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 The Little Black Book 中小企业 动画制作 云能源管理企业节能伙伴 因祖母就医繁琐经历转换跑道 创办医疗科技公司改善行业运作