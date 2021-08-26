创意点子遭客户拒绝 动画制作公司屡败屡战不言弃

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年8月26日 5:00 AM

The Little Black Book创办人林嶶嶶认为，转型是一种进步，对小型公司尤其如此，才不会被市场淘汰。（受访者提供）
The Little Black Book创办人林嶶嶶认为，转型是一种进步，对小型公司尤其如此，才不会被市场淘汰。（受访者提供）

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不论是呈献创意提案还是参加项目竞标，创意业者经常得面对客户的拒绝，但本地动画制作公司The Little Black Book创办人林嶶嶶以此激励自己想出更好的点子，为客户制作更好的宣传产品。

林嶶嶶（46岁）在本地广告界驰骋多年，经历过传统媒体的全盛时期，也见证社交媒体的兴起，现在更转型制作动画，在视频当道的今天为商家制作宣传短片。

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