因祖母就医繁琐经历转换跑道 创办医疗科技公司改善行业运作 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年8月26日 5:00 AM 陈伟文：我们不是要代替传统的医生和医院，而是要让更多人更容易地获得医疗服务，了解医疗成本的结构以及保险索赔范围。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 由于祖母就医的经历让人感到沮丧，就读电脑科学的陈伟文毕业后决定加入医疗集团，期望改善这个行业的运作，他于四年前创办医疗科技公司肯特岗医疗（Kent Ridge Health）。陈伟文（38岁）日前接受《联合早报》访问时，分享了他从电脑科学改道医疗行业的由来。陈伟文大学快毕业时，他的祖母生病住院四个月，一直进出加护病房。他每天前去探望，“我十分理解医院医生和护士的工作非常忙碌，但是从病人的角度来看，医院为何不能再透明一些？” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 生物科技 聚合酶链反应 集资 独角兽 新加坡国立大学 癌症 觅瑞公司 临床试验 冠病疫情 新起点系列 云能源管理企业节能伙伴 创意点子遭客户拒绝 动画制作公司屡败屡战不言弃