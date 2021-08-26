因祖母就医繁琐经历转换跑道 创办医疗科技公司改善行业运作

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年8月26日 5:00 AM

陈伟文：我们不是要代替传统的医生和医院，而是要让更多人更容易地获得医疗服务，了解医疗成本的结构以及保险索赔范围。（谢智扬摄）
陈伟文：我们不是要代替传统的医生和医院，而是要让更多人更容易地获得医疗服务，了解医疗成本的结构以及保险索赔范围。（谢智扬摄）

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由于祖母就医的经历让人感到沮丧，就读电脑科学的陈伟文毕业后决定加入医疗集团，期望改善这个行业的运作，他于四年前创办医疗科技公司肯特岗医疗（Kent Ridge Health）。

陈伟文（38岁）日前接受《联合早报》访问时，分享了他从电脑科学改道医疗行业的由来。

陈伟文大学快毕业时，他的祖母生病住院四个月，一直进出加护病房。他每天前去探望，“我十分理解医院医生和护士的工作非常忙碌，但是从病人的角度来看，医院为何不能再透明一些？”

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