汇丰卓越理财让家人更容易同享家庭金融利益

汇丰卓越理财（HSBC Premier）提升服务，新增项目，欢迎卓越理财客户让家人开设户口，以家人之名一起享受原本只有卓越理财客户才可享有的贵宾服务。

汇丰新加坡卓越理财（HSBC Premier）爱屋及乌，不仅重视客户，也重视客户的家人；服务客户，也乐于服务客户的家人。他们了解客户的每个家庭成员都有个别的银行服务和财富管理需求，因此提升了卓越理财的服务，新增项目是鼓励客户让家庭成员开设户口，以家人之名共享贵宾级别的卓越理财服务。

这项新增的卓越理财家庭金融服务，不仅让客户可以支持配偶和多达三名年龄介于12岁至30岁的子女开设户口，一起体验卓越理财，更重要的是这些家庭成员并不需要达到户口日均总余额的要求。

享有全球转账和投资便利

客户帮家庭成员开设户口后，每个家庭成员会拥有属于自己名下的独立账户，和客户本人一起享受汇丰卓越的家庭金融服务，包括专属客户经理所提供的个性化服务、奖赏和专属礼遇，包括储蓄、房屋贷款和个人贷款的优惠利率等。

汇丰的卓越理财家庭金融服务，提供多项简单快捷的环球银行服务，包括：

1. 轻松便捷的环球银行服务 国际转账免手续费

卓越理财客户的家庭成员可通过手机银行，免费汇款至亲友在全球各地的汇丰户头。（图／商家提供）

加入卓越理财后，客户的家庭成员可在汇丰新加坡手机银行，通过汇丰环球资金转账（HSBC Global Money Transfers），就像使用当地户头一样，轻松转账到20多个国家或地区。也可使用银联（中国境内发行的银联卡）跨境汇款至中国内地（仅限个人多币种账户），以及通过SWIFT转账到200个国家或地区。最重要的是，免收手续费！

此外，汇丰也提供一站式平台，让客户的家庭成员查看全球各地的所有汇丰户头，汇款至亲友在全球各地汇丰户头也是免费的，而且实时到账。

QuickFX应用程序则可让客户的家庭成员随时随地轻松管理外汇，并享有卓越理财优惠汇率，兑换货币时也无需支付外汇兑换费。

2. 协助子女前往海外留学 提款或用卡更便利

卓越理财客户帮子女开设户口，方便他们在国外留学使用多币种账户提款，或使用多币种借记卡付款。（图／商家提供）

孩子到海外求学，在钱财使用方面有更专业的支持后盾，父母也更加放心。加入汇丰卓越理财之后，子女可通过多币种账户——Everyday Global Account，使用多达11种货币，轻松管理账户。

子女也可拥有多币种借记卡——Everyday Global Debit Card，可在全球任何地方使用，还能够在全球汇丰自动提款机免手续费提取现金。

只需在出发前办好转账卡支票簿等，就能轻松启程，到达目的地国或地区后立即使用账户内的资金。该国家或地区的专属客户经理，也会照料客户子女的财富需求。

3. 卓越新秀计划 提供环球理财资讯

汇丰也协助客户的家庭成员达成财富增值目标，即使是初涉投资领域也不必担心。专属客户经理会分析个别财务状况后，制定相应的财富管理方案，支持客户与家庭成员共享卓越人生。

客户的家庭成员也可通过电子银行，规划教育、保险、退休和传承等财务事宜，如子女海外教育、购买海外地产和提早退休。一系列的数位财富工具如证券交易和信托基金，都可在弹指之间轻松交易投资，同时掌握最新市场消息，随时随地满足财富需求。

值得一提的是，汇丰客户经理的激励机制并不与他们所销售的产品挂钩，而是根据客户对汇丰服务的满意度评核。因此，客户和家庭成员都可轻易感受到专属客户经理诚意贴心的服务。

现加入汇丰卓越理财 迎新奖赏高达6900元

卓越理财客户推荐家庭成员开设户口，符合条件者可获得奖赏。（图／商家提供）

汇丰卓越理财希望给予客户的，不仅是更高的资金回报和财富增值，而是让客户所珍视的家庭成员也同步成长，一起迈向更美好的明天。

为鼓励新客户、客户的家庭成员也加入卓越理财这个大家庭，即日起至9月30日为止，汇丰新加坡推出以下奖赏：

立时加入汇丰卓越理财的新客户可获高达新币6,900元迎新奖赏。

推荐您的配偶或子女（最多三名）加入汇丰卓越理财，而且每人账户日均总余额新增最少1万新元，可获150新元现金奖赏。

欲知更多详情，登阅www.hsbc.com.sg/premier。

申请附带条件。

注：存款保险计划

新加坡存款保险公司为非银行存款人的新币存款承保。按照法例，每存户每计划成员的最高受保金额为新币75,000元。外汇存款、双货币投资、结构性存款和其他投资性产品不在保险范围内。

【本文由汇丰卓越理财呈献】