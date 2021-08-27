报业控股剥离媒体业务 两决议须股东通过才可私有化

新加坡报业控股（SPH）剥离媒体业务的两项决议，必须在特别股东大会获得股东支持，才可展开重组计划的第二步，让吉宝企业（Keppel Corp）全面收购及私有化。

报业控股首席执行官伍逸松昨天在与新加坡证券投资者协会（SIAS）进行的线上对话会，呼吁股东支持重组媒体业务，及采纳新公司章程这两项决议，因为如果两项决议不通过，报业控股重组计划将无法展开，股东也必须继续面对不断亏损的媒体业务。

他说：“股东同意剥离媒体业务是明智做法，从长远来看，能赋予我们选择权把运营媒体业务的责任转给他人，减少公司面对的损失，并让公司探索未来发展途径。要做到这一点，我们就需要股东支持两项议案……否则的话，我们的重组计划只会打回原形。”

报业控股是在5月6日宣布第一步重组计划，拟议剥离亏损的媒体业务，将后者转入一家名为新报业媒体信托（SPH Media Trust）的担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）。

集团将在9月10日下午2时30分，通过电子方式召开特别股东大会，对媒体重组献议进行表决。

在特别股东大会上，股东首先得通过重组媒体业务的决议，这将让报业控股不再受《报章与印刷馆法》约束。

跟着股东得通过第二项决议，即把管理股转换成普通股，以及采纳新公司章程。原本公司章程是与《报章与印刷馆法》相关，主要赋予管理股有更大投票权，以确保任何人在没有获得部长批准下，不得掌控公司。

第一项决议须至少50％股权支持 第二项决议须至少75％股权支持

第一项决议必须在特别股东大会上获得至少50％股权的支持才能通过。唯有第一项决议通过，才可进行第二项决议投票，第二项决议须获得至少75％股权的支持才能通过。

两项决议都必须通过，报业控股才能进行重组计划的下一步，就吉宝的收购献议寻求股东批准。

吉宝在本月2日提出全面收购及私有化报业控股所有非媒体业务的献议，献议价相当于每股2.099元，比报业控股宣布业务战略检讨前的股价1.50元高出39.9％，

伍逸松在线上记者会上，多次强调剥离媒体业务和全面脱售公司的决定是“艰难且痛苦的”，但长期将可为股东带来价值。

当被问及集团为何给剥离的新报业媒体注入8000万元现金，以及总值3000万元的报业控股股票和报业控股信托单位，作为启动资金和资产时，伍逸松表示，在跟政府相关监管机构商议时，后者表示将资助新媒体公司，但要求报业控股共同承担。

他说：“如果股东不同意这点，我们只能继续持有媒体业务，蒙受业务亏损……换句话说，我们下来几年可能蒙受超过1亿1000万元的减损，而且这情况还可能导致我们的股价持续下跌。”

从某个角度来看，他认为集团给新报业媒体注入的1亿1000万元算是一次过减值损失，却能消除媒体业务带来的不确定因素。

他也说，吉宝企业的收购献议是集团目前收到的最佳献议，如果有其他竞争者提出更好献议，集团必定会考虑。