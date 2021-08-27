新交所监管公司建议 强制挂牌公司披露气候信息

新加坡交易所监管公司（SGX Regco）发布新监管蓝图，建议强制挂牌公司在每年的可持续发展报告中作出气候相关的披露，同时强制它们制定董事会多元化政策，在常年报告作出披露。

监管公司建议规定挂牌公司的可持续发展报告须经过鉴定，所披露的气候相关信息也须采用全球气候相关财务信息披露特别工作组（TCFD）的建议，以为市场参与者提供一致和有助于决策的信息。公司董事也须接受一次过的可持续发展培训。