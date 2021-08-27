新交所监管公司建议 强制挂牌公司披露气候信息 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所监管公司（SGX Regco）发布新监管蓝图，建议强制挂牌公司在每年的可持续发展报告中作出气候相关的披露，同时强制它们制定董事会多元化政策，在常年报告作出披露。监管公司建议规定挂牌公司的可持续发展报告须经过鉴定，所披露的气候相关信息也须采用全球气候相关财务信息披露特别工作组（TCFD）的建议，以为市场参与者提供一致和有助于决策的信息。公司董事也须接受一次过的可持续发展培训。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交易所监管公司 新交所 监管公司 气候报告 信息披露 董事会多元性 环境 社会和治理 陈文仁 永续发展与环境部 傅海燕 可持续发展 金管局 金融管理局 这张信用卡让你边消费边赚$300 汇丰卓越理财让家人更容易同享家庭金融利益