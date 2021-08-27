NETS首席执行官陈明耀： 扩大处理数码付款有助商家增加收入

冠病疫情和安全距离要求冲击业务，商家扩大处理数码付款的方式，将有助于增加收入。

星网电子付款公司（NETS）首席执行官陈明耀昨天在《联合早报》首次主办的中小企业大师班线上讲座上，发表上述看法。

讲座主题为“善用数码化，运作更优化”。他指出，协助商家数码化的主题是重要和受关注的课题，也同NETS“连接社区、活化生计”（Connecting Communities, Empowering Lives）的经营理念互相契合。

陈明耀说；“我相信，如果我们做好我们的工作，将可协助商家与不同的社群连接。”他表示，公司分享的不同服务和产品，将协助商家尤其是在当前疫情时期，维持业务的可行性和可持续性。

NETS销售总监洪淑煌指出，随着越来越多客户使用数码付款，免接触支付方式的使用次数将增加，这个趋势预料也会延续下去。

该公司为商家提供了各种经济实惠的电子付款解决方案。例如，多合一数码付款方案simplyNETS，就分为标准配套（standard package）和最佳配套（best package）。

小型商家应有社媒 以便与客户交流

标准配套对准要采用QR码的商家。该配套不设终端机，无须支付每月租用费，但仍能连接银行的支付软件。

最佳配套则集各类支付方式于一体，包括QR码和主要信用卡的支付等。

优立五金家庭用品电器公司（Unidbox Hardware）董事黄新坤以“乘风破浪，快‘码’加鞭”为题，分享公司转型的实战心得。

有观众提问，小型邻里商家要采取什么具体步骤展开数码化和需要多少花费？对此，他指出，小型商家第一步应该有自己的社交媒体，可以同客户交流。其次，商家应将收款方式数码化。

此外，若商家熟悉中英文，也应设置销售点终端（POS）。这将有助于库存管理，避免采购过量或库存不足的问题。

费用方面，他建议商家向新加坡全国商联总会和新加坡企业发展局提出津贴申请。

首场《联合早报》中小企业大师班由NETS呈献，劳动力发展局和商联总会是支持伙伴。