国浩房地产豪利控股永泰控股 截至6月底全年业绩皆改善

房地产发展商国浩房地产（GuocoLand）、豪利控股（Oxley Holdings）和永泰控股（Wing Tai）截至6月底的全年业绩皆有改善。

国浩房地产截至6月底全年净利劲增48％至1亿6910万元，营收微跌9％至8亿5370万元。

它表示，营收下跌是因为新加坡住宅项目逐步确认的销售金额较少，集团在马来西亚的酒店和投资房地产业务营收受到冠病疫情影响而减少。新加坡的投资房地产业务则表现强劲。由于其他开销大减93％至950万元，净利因此增加48％。