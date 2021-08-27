国浩房地产豪利控股永泰控股 截至6月底全年业绩皆改善 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 国浩房地产今年3月推出的名汇庭苑到6月底卖出了将近七成的单位。（国浩房地产提供） 字体大小: 小 中 大 房地产发展商国浩房地产（GuocoLand）、豪利控股（Oxley Holdings）和永泰控股（Wing Tai）截至6月底的全年业绩皆有改善。国浩房地产截至6月底全年净利劲增48％至1亿6910万元，营收微跌9％至8亿5370万元。它表示，营收下跌是因为新加坡住宅项目逐步确认的销售金额较少，集团在马来西亚的酒店和投资房地产业务营收受到冠病疫情影响而减少。新加坡的投资房地产业务则表现强劲。由于其他开销大减93％至950万元，净利因此增加48％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国浩房地产 豪利控股 永泰控股 这张信用卡让你边消费边赚$300 汇丰卓越理财让家人更容易同享家庭金融利益