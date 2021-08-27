远东酒店信托 Far East Hospitality REIT

这只股票自2013年3月15日升试1.22元后，随即进入三大波跌势。2014年2月5日股价下跌至0.78元，并于当天以“主要转向”信号完成a波，过后回扯至同年5月30日的0.905元结束了b波。2015年8月25日股价下跌至0.56元，旋于当天以“转向”信号完成了c波，同时为A大波画下句号，随后进入具3波的B大波回扯。2018年2月2日股价回扯至0.78元，且于当天以“主要转向”信号结束了（a）波，遂下调至同年10月30日的0.59元，此为（b）波。2020年元月16日股价上升至0.785元完成（c）波，同时于该月每月一杆图以“主要转向”信号为B大波画下句号，接着迅速滑落。同年3月19日股价下探0.35元完成了C大波，旋止跌回升。同年11月17日股价上升至0.66元并形成一个升势“三角形”。由于目前其每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.21042处，随时都有可能向上突破“中性线”而进入正号界域，迄时股价当穿上位于0.63元的“三角形”上限，朝0.74元的阻力线前进。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。