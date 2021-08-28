联营公司获11.3亿元合约 康福德高进军新西兰经营地铁服务

集团周五早上发布文告说，经过长达12个月的竞标过程后，康福德高和澳大利亚铁路营运和维修公司UGL Rail Services的合资公司Auckland One Rail赢得合约。这项合约于明年1月16日开始，为期八年，有机会延长。

康福德高（ComfortDelGro）首次进军新西兰陆路交通市场，联营公司获得价值11亿3000万元的合约，在奥克兰经营地铁服务，这也是集团首次进军海外地铁市场。

集团周五早上发布文告说，经过长达12个月的竞标过程后，康福德高和澳大利亚铁路营运和维修公司UGL Rail Services的合资公司Auckland One Rail（简称AOR）赢得合约。这项合约于明年1月16日开始，为期八年，有机会延长。

奥克兰的地铁网络是新西兰最大的，包括长达185公里的四条地铁线、42个车站以及72辆电联列车（EMU train）和八辆柴油列车。

当奥克兰新的城市地铁线于2024年开通后，这会增加到44个车站和95辆电联列车，预计会显著增加搭客人数。在冠病疫情前，这个地铁网络每年搭客人数为2100万人次。

康福德高董事经理兼集团总裁杨万成说：“这是我们历史上非常重要的里程碑，这不仅仅是我们首次进军新加坡以外的地铁营运，也是首次进入新西兰市场。”

他表示，集团将借助经营和维修新加坡世界级地铁系统的经验，为奥克兰的搭客提供安全可靠的服务。

UGL董事经理莫斯（Doug Moss）说，奥克兰对交通服务的需求出现前所未有的增长，地铁网络面对了挑战和机遇。

根据这项合约，AOR将负责地铁的营运，包括提供驾驶员和其他员工、制定列车时间表、营运和维护车站、保安工作等。

此前，地铁站、保安以及列车供应和维修是由两家公司负责管理。

另一方面，康福德高也正在竞标法国巴黎两条“绿地”地铁线的业务管理和维修合约，集团去年6月宣布和法国公共交通业者RATP Dev以及交通基础设施公司阿尔斯通（Alstom）合作投标。

银河—联昌证券

对新合约表示乐观

银河—联昌证券（CGS-CIMB）分析师王康权和王邦祥对新合约表示乐观，他们在报告中指出，和UGL的良好合作关系可开拓进一步合作的机会。

他们说，这个商业模式轻资产，和康福德高在新加坡、英国和澳大利亚的现有巴士模式相似，不面对车票收入风险，“这可为康福德高提供稳定的现金流和具备防御性的盈利。”

假设合约价值在服务期间平均确认，合约的营运利润率介于5％至8％，他们预计集团来自合资企业的每年盈利可达250万至410万元，这意味着2022财年的每股盈利可增长1.1％至1.8％。

王康权和王邦祥给予康福德高买入评级，目标价保持在1.80元。康福德高昨天起3分或1.88％，收报1.63元。