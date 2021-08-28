康邻豪庭今天开盘 售价从低于300万元起跳

位于第九区黄金地段经禧区的永久地契豪华项目康邻豪庭（Klimt Cairnhill）今天开盘，售价从低于300万元起跳。

该项目楼高36层，共有138个豪宅单位，预定在2025年取得临时入伙准证（TOP）。

康邻豪庭矗立在高地上，坐落于经禧路受保留的67号洋房及其相邻的两块地皮和经禧路69号（前经禧楼），发展商刘景发（新加坡）公司（Low Keng Huat）当初以1亿元买下地段。

洋房的历史可以追溯到20世纪初，曾属于新加坡杰出先驱银行家兼慈善家连瀛洲（华联银行创始人）的家族成员连光华所有。这座洋房未来将打造为专用别墅会所。

刘景发公司董事经理赵保庆在文告中说，康邻豪庭将给买家带来拥有具历史价值黄金地段的机会。康邻豪庭的建筑部分由知名DP建筑事务所设计，室内设计则由专注于奢华酒店设计的LTW Designworks负责。

项目有双、三卧室和四卧室公寓，以及六卧室顶层豪宅。两个顶层豪宅的面积分别是5920平方英尺和4898平方英尺。七个四卧室公寓面积为2368平方英尺。项目的设施包括50米游泳池、智能家居设备和礼宾服务等。

康邻豪庭展示厅位于利安尼山（Leonie Hill），今天早上8时起开放。有意参观的公众须预约，详情可到官方网站www.theklimtcairnhill.com查询。