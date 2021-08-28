刘景发 Low Keng Huat

本栏于今年5月22日曾论及这只股票截至4月22日股价已经上升至0.51元，由于每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域中的0.78326，短期内升势或将持续，并可能试0.58元的阻力线后，才出现调整。当时股价为0.485元左右。果然，股价过后渐渐上升，6月2日第三度升试上述的0.51元未果，旋出现三波调整。6月10日股价骤然跳空下探0.45元完成了图中的（a）波，同时在介于0.47元与0.495元间留下缺口；股价过后渐渐回升，6月15日上升至0.495元，随即将此缺口填补。6月17日股价第二度升试0.495元，无奈力不从心，遂于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，接着进入（c）波跌势。几经波折，股价终于在8月2日下试0.435元的支撑线，同时为（c）波画下句号，旋止跌回升。由于每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.09403处，随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时股价将上升填补介于0.48元与0.49元间的缺口，且在突破0.51元的价位后，朝0.58元的阻力线前进。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。