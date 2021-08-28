投资者获利卖出 海指跌28.65点至三个月最低 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 周末来临以及风险事件前投资者采取谨慎观望态度，市场出现一些获利卖出活动，导致我国股市昨日交投淡静。新加坡海峡时报指数昨日跌至三个月来最低水平，闭市报3080.77点，全天跌28.65点或0.92％；全周则跌0.71％，创下三周连跌。资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说，阿富汗喀布尔机场外发生爆炸事件后，美国周四隔夜股市下跌。海指和其他亚洲市场一样，昨日开盘如预料地跟随美股下跌。美国联邦储备局开始逐渐削减刺激经济的计划，连同德尔塔变种病毒的疫情持续，继续是股市的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 周末来临 风险事件 阿富汗 美国联邦储备局 鲍威尔 量化宽松 获利卖出 地缘政治 杰克逊霍尔研讨会 新交所2.5亿美元债券 获逾九倍超额认购 审计师：KTL环球子公司 Bluegas应收账项存在欺诈可能