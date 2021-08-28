投资者获利卖出 海指跌28.65点至三个月最低

周末来临以及风险事件前投资者采取谨慎观望态度，市场出现一些获利卖出活动，导致我国股市昨日交投淡静。新加坡海峡时报指数昨日跌至三个月来最低水平，闭市报3080.77点，全天跌28.65点或0.92％；全周则跌0.71％，创下三周连跌。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说，阿富汗喀布尔机场外发生爆炸事件后，美国周四隔夜股市下跌。海指和其他亚洲市场一样，昨日开盘如预料地跟随美股下跌。美国联邦储备局开始逐渐削减刺激经济的计划，连同德尔塔变种病毒的疫情持续，继续是股市的风险。