公积金制度不应是生财工具

秉持公积金制度扶弱的宗旨，应该加以控制或重新配置资源，让最需要帮助的人获得更大的利益。公积金局日前推出的退休户头配对填补计划，就是值得推崇的做法。

过去几个月，本地投资理财圈盛传一个帮助年长国人赚取更高公积金存款利率的“妙方”。

妙方这个词，我特地加了开关引号。说它是妙方，我想那些不支持或不信任公积金制度的人大概会眉头深锁或翻白眼，觉得傻子才会这么做。反之，喜欢公积金制度带来既稳定又相对高收益率的人，确实视它为妙方。

这个妙方英文称为SA Shielding，就是把公积金特别户头（Special Account）存款屏蔽起来。怎么屏蔽？屏蔽有何好处呢？

当公积金会员年满55岁时，公积金局会为他开设一个退休户头，为日后加入公积金终身入息计划（CPF LIFE）做准备。届时从65岁起，每月可从这个年金计划领取一笔入息支付退休生活的开支。

退休户头的钱从哪里来？就是从原本的普通户头（Ordinary Account）和特别户头转移过去，顶限是全额存款（Full Retirement Sum），今年定为18万6000元。公积金局会先转移特别户头存款，之后才到普通户头存款。

退休户头和特别户头都享有4％的年利率，普通户头则是2.5％。这间中1.5个百分点的利率差额，让一些精打细算的国人动了心思，想出屏蔽特别户头的做法。

目前，会员只须在特别户头保留最少4万元，其余款额可用来投资。因此，一些会员在55岁生日前不久，利用户头余额做短期投资，例如购买储蓄保险或单位信托（unit trust）等投资产品，等于把这笔钱屏蔽住。

这样一来，普通户头存款就会转入退休户头，可得的利率从2.5％立即提高到4％。然后，脱售之前购买的投资产品，把钱存回特别户头赚取4％利率。

看得出中间的赚头了吗？举个例子，若是把10万元从普通户头转入退休户头，第一年内的利息就多了1500元。若是把最多14万6000元转入，一年的利息就多了2190元。

这个做法在一些理财网站被大肆宣传，连星展银行也在理财规划网站的文章分享这个贴士。有些财务顾问和保险经纪趁胜追击向顾客大力推荐，怂恿客户在55岁前购买投资产品。

然而，千古不朽的道理是，凡是投资必有风险。这个推销法已引起公积金局注意，当局不久前在网站发出提醒，屏蔽特别户头的做法具有成本和投资风险。

公积金局写道：“利用公积金存款投资，可能须承担交易费用，可能失去全部或一部分的投资金额。财务顾问和保险经纪在推销屏蔽特别户头的做法时，若没有强调这些风险，可能犯下误导销售罪，知情者应该向新加坡金融管理局举报。”

但按照现有公积金条例，这个做法应该没违例，顶多算是一个小漏洞。

公积金局发出的提醒在网上理财讨论区掀起一番议论，但主要的论调是财务顾问打包票这个做法不可能被制止，当局的提醒纯属提醒。除非当局撤销特别户头投资计划，或者规定会员必须在年满55岁时把投资产品套现，把钱存回特别户头，但他们认为这两种情况都不太可能发生。

也有人指出，只要财务顾问或保险经纪有把相关风险好好为客户解释，若客户决定接受投资风险，就是他自己的责任了。

诚然，从个人角度出发，若你善于理财，懂得灵活调动公积金存款赚取更高利率，这既不违法也没有妨碍到谁。

不过，若宏观从公积金作为一个全国社会保障体系机制来看，我认为问题的症结在于这个“妙方”是不是让一小群属较高收入、公积金存款较充裕的人获益，公积金制度变相地成为他们的生财工具呢？

回头看新加坡于1955年设立公积金制度的初衷，就是为国人提供退休保障，之后扩大至照顾国人的保健和住屋需求等。在退休保障方面，人们的公积金存款应该足够支付晚年的基本生活开销，其他开销由个人储蓄填补。

换言之，公积金制度的设计并不是要成为国人唯一的退休生活费来源。

退休户头配对填补计划 政府或许可考虑加码

公积金的角色这些年来一直在演变，已成为政府为弱势群体提供更多针对性帮助的工具。例如，自2008年起为帮助低薪工人更快地累积公积金存款，会员户头内的首6万元存款享有额外1％的利率。

秉持这个扶弱的宗旨，与其让最不需要帮助的人利用机制受益，更应该加以控制或重新配置资源，让最需要帮助的人获得更大的利益。

在我看来，公积金局日前推出的退休户头配对填补计划就是值得推崇的做法。这项计划的对象是介于55岁至70岁，退休户头存款少于基本退休存款，且月入不超过4000元的新加坡人。符合条件者每填补1元到退休户头，政府就填补1元，一年的顶限为600元。

政府或许可考虑为这项计划加码，除了为他们填补户头，也让他们的公积金存款赚取更高利息，进一步加强社会保障网。他们没有那么多存款来享受妙方带来的好处，但却是最需要累积退休储蓄的人。

据了解，公积金局正在针对屏蔽特别户头存款的做法进行检讨，假以时日这个“妙方”或许就不再灵验了。一旦少了这个方便的生财之道，大家就得更认真地做好自己的理财规划，在公积金制度以外选择其他投资产品来累积退休金。