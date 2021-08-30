莱佛士教育（Raffles Education）一度是本地股市的明星企业，在2007年高峰期股价超过3元，但目前每股只剩9.8分。2017年起，第二大股东黄鸿年便锲而不舍地公开质疑公司的企业治理，并要求罢免公司创办人周华盛的董事主席兼总裁职位。从最近事态发展来看，莱佛士教育烽火难熄，并可能越演越烈。

今年5月27日，马来西亚艾芬银行（Affin Bank）入禀当地高庭，起诉莱佛士教育及两家子公司债务违约，并追讨总额4亿1000万令吉（1亿3100万新元）的贷款。莱佛士教育债务违约，导致它拖欠艾芬银行以及其他可能导致交叉违约的银行贷款转为短期的流动债务。上星期五，莱佛士教育公布的全年业绩显示，它的净流动债务（流动债务减去流动资产）高达近2亿新元。

不过，公司董事会在接到艾芬银行的起诉时，没有即时呈报。黄鸿年获知这个消息后，在7月23日致函公司董事会，批评它没有对影响公司重大的诉讼做出呈报。黄鸿年也将信件抄送给新加坡交易所监管公司。

7月28日，公司首席独立董事林孝德代表董事会回信给黄鸿年表示，董事会参考马国律师的建议及商业判断后认为，艾芬银行的诉讼不可能进行。他指出，当公司认为艾芬银行的法律诉讼“注定会失败”（bound to fail）时，它就没必要做出呈报。与此同时，他表示公司与艾芬银行已达致和解协议。

董事会被指“选择性”披露重大信息

隔天，董事会才向新交所呈报艾芬银行追讨债务的诉讼，比它收到诉讼通知迟了两个月。此外，董事会表示，它是在新交所要求后做出呈报。它在呈报中指出公司已与艾芬银行达致和解协议，并表示艾芬银行将撤销诉讼。不过，它直到8月25日才在新交所询问下公布和解协议内容。

根据协议，莱佛士教育分10个月支付艾芬银行总额1亿3820万令吉的贷款，分期付款从今年6月追算，直到明年3月底。在这笔贷款清还后，莱佛士教育的应付贷款余额是3亿1090万令吉。此外，如果莱佛士教育没有如期摊还分期付款，艾芬银行将有权通过法律行动追讨全额贷款。另一方面，莱佛士教育必须支付艾芬银行所有的诉讼费用。

黄鸿年发现，以该协议计算，莱佛士教育应付贷款达4亿4910万令吉，比莱佛士教育7月29日披露的4亿1000万令吉高出3910万令吉。他致函林孝德，要求他解释如何得出艾芬银行的诉讼“注定会失败”而无须披露。此外，他批评林孝德协助周华盛，误导股东与新交所。

国大商学院副教授、企业治理专家麦润田也撰文批评莱佛士教育董事会，指它“有选择性的披露”重大信息。他说，艾芬银行是马国有信誉的银行，它不可能贸然提出“注定会失败”的诉讼。由于该诉讼涉及的欠款相当于当时莱佛士教育市值的一半以上，因此该信息显然重要且须即时披露。

麦润田指出，在5月27日艾芬银行入禀高庭至7月29日公司披露诉讼期间，投资者在不知情下买入这只股票而受损，理应通过民事诉讼向那些没有即时披露的董事索偿。在这段期间，莱佛士教育的股票成交量达809万股。

10年好友关系迈向决裂

上星期四，一个名为“拯救莱佛士教育”（Save Raffles Education）的网站响应麦润田的建议，并号召该段期间买进莱佛士教育股票的投资者，通过法律途径采取集体行动，向董事索偿。这个网站去年设立，上载了黄鸿年与莱佛士教育董事会信件往来的资料。

黄鸿年与周华盛是长达10年的好友，两家人还一起出国旅行。但在2017年10月莱佛士教育私下配售9500万股新股后，两人关系破裂。黄鸿年之前介绍一名中国商人成为莱佛士教育的战略投资者，但没想到莱佛士教育却通过私下配售，摊薄了黄鸿年的股权。黄鸿年质疑私下配售的动机，并认为私下配售另有内情。因此，他要求周华盛披露新股认购者的身份，但遭到拒绝。

接着，黄鸿年要求公司董事会召开特别股东大会，动议罢免周华盛的所有职位。此外，它也继续向周华盛施压，披露新股认购者的身份。

同年10月16日，在黄鸿年的妹妹安排下，两人在她的洋房内聚会。两人协商后决定由周华盛在一个月内寻找买家，以每股0.44元买过黄鸿年的股份，总额超过6000万元。周华盛亲笔写下协议，两人在协议上签字，黄鸿年也同意撤销罢免周华盛的提议。

然而，两人的协议最终没履行。黄鸿年上法庭起诉周华盛，指后者违背君子协议，要求赔偿。不过，法官基于君子协议没有法律约束力，判黄鸿年败诉。

尽管如此，黄鸿年没放弃，先后多次要求董事会召开特别股东大会，并动议罢免周华盛的职位以及对私下配售新股的过程，展开特别审查。他也针对莱佛士教育的企业治理问题，持续提出批评与爆料，并将矛头从周华盛扩大至首席独立董事林孝德。

与此同时，企业治理专家麦润田表示，莱佛士教育在信息披露方面“明显及严重地违背上市规则”，新交所监管公司应采取快速与果断的行动。他也呼吁金融管理局，调查莱佛士教育是否违反《证券与期货法令》下的披露要求，以及它披露的信息是否虚假或具有误导性。

莱佛士教育不仅承受偿债的压力，也要应付企业治理缺失以及董事会缺乏独立性的严重指控。此外，它面对的“维权股东”还是身家估计达19亿美元的黄鸿年。看来，黄鸿年讨伐莱佛士教育的长征，还未抵达终点。