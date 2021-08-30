莱佛士教育部分股东 拟对公司董事采法律行动

一群莱佛士教育（Raffles Education）的股东，正在考虑对公司董事采取法律行动。

这群股东希望向更多股东传达这个信息，因此上周四开始在网上发布这个消息。

根据这群股东的通告，莱佛士教育7月29日闭市后宣布，公司两家马来西亚子公司在5月27日收到马来西亚艾芬银行向当地高等法院申请的传票及索赔声明。传票要求两家子公司即刻偿还追讨4亿1000万令吉（1亿3200万新元）贷款。该数额是莱佛士教育发布消息前的2亿2000万元市值的超过一半。

莱佛士教育的股价在隔天下跌37.5％，并在8月2日跌至0.08元的低位，相对于发布消息前的0.16元股价。如今，莱佛士教育的股价依然低于0.10元。

股东们还表示，根据知名企业治理专家麦润田教授，这个迟来的披露明显违反挂牌条例和证券与期货法律。麦教授相信，投资者可能有理由根据证券与期货法律，向那些须为没有及时披露信息负责的人，采取民事责任诉讼行动。那些在5月27日至公司发布该消息之前这期间购买莱佛士教育股票的投资者，甚至是更早买入该股的投资者，因银行之前可能已多次发出索偿信，可能有特别强的理由要求赔偿损失。

他们邀请有兴趣参与对莱佛士教育采取法律行动的股东，电邮至contact@save-raffles-education.com。