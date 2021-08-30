海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（23日）曾论及指数或已经在今年4月30日的3237.23点为（B）大波画下句号。短期回扯，指数当尝试填补部分介于3099.67点与3086.97点，介于3114.30点与3131.44点，以及介于3159.14点与3165.49点的缺口，过后将进入（C）大波跌势了。当时指数为3102.75点左右。见报当天指数一度上升至3118.08点，随即将上述第二个缺口的一部分填补；无奈力不从心，过后竟以近乎全天最低的3087.56点闭市，遂将上述第一个缺口的大部分填补。24日指数仅在3113.03点及3100.89点间这狭小的波幅中波动。25日指数升试3127.16点，进一步将上述第二个缺口填补。26日指数回落至3102.35点，又仅在15点左右的狭小波幅中摆动。27日指数跳空下探3074.70点，同时在介于3094.75点与3109.42点间留下缺口；短期回扯，指数当填补此缺口，过后重返跌势。由于其每周一杆图中的“动力”信号已经下降至正号界域的0.15019处，随时会穿下“中性线”而进入负号界域；迄时将带领指数跌穿3023.95的支撑点并出现可观的跌幅，投资者宜在短期回扯中酌价套利，以免坐失良机。

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